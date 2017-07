Waldshut-Tiengen So geht es mit den Glocken der Liebfrauenkirche weiter

Das europäische Kompetenzzentrum für Glocken Pro Bell untersucht derzeit die Glocken der Liebfrauenkirche in Waldshut. Die Glocken sind mit Sensoren ausgestattet, um den Klang und die allgemeine Beschaffenheit zu untersuchen. Die Glocken sind seit Ostern verstummt und müssen eventuell ersetzt werden.

Waldshut – Seit Ostern verstummt sind die Glocken im Turm der Liebfrauenkirche Waldshut: Um mögliche Schäden festzustellen und gezielt Maßnahmen zum Schutz der historisch wertvollen Läuteanlage ergreifen zu können, hatte Johannes Wittekind, erzbischöflicher Glockeninspektor des Erzbistums Freiburg, eine genaue Untersuchung der sechs Glocken angemahnt. Im Liebfrauenturm hängt mit Gießjahr 1351 die älteste datierte Glocke des Erzbistums Freiburg. Pro Bell, das der Hochschule Kempten angegliederte europäische Kompetenzzentrum für Glocken, hat die angemahnte Untersuchung jetzt Anfang der Woche im Auftrag der Pfarrgemeinde Liebfrauen durchgeführt.

Denis Spiess und Jürgen Kotulla bestiegen mit empfindlichen technischen Messgeräten im Gepäck, den 37 Meter hohen Turm der Liebfrauenkirche. „Ziel unserer Untersuchung ist unter Beibehaltung der Klangqualität, ein schonenderes Geläut“, so Denis Spiess. Schon einmal, vor etwa 25 Jahren, hatte eine der Liebfrauen-Glocken einen Riss und musste mit hohem Kostenaufwand saniert werden. Mithilfe von Sensoren, die mit Klebeband an den Glockengehäusen und Klöppeln befestigt wurden, ermittelten die Pro Bell-Mitarbeiter für jede Glocke bestimmte Werte und erfassten diese digital. Gemessen wurden zum Beispiel die Spannungen in den Glockengehäusen beim Schlagen, die Läutewinkel und die Beschleunigung der Klöppel sowie allgemein deren Beschaffenheit.

Die Klöppel sind auch in der Liebfrauenkirche teilweise neueren Datums und passen möglicherweise nicht optimal zu den historischen Glocken, die nach Aussage von Denis Spiess, heute in der Regel lauter läuten würden als früher, um in gestiegenen Geräuschkulissen überhaupt gehört zu werden. Zu den Untersuchungen gehörte auch der sogenannte musikalische Fingerabdruck der Glocken. Der Klang jeder einzelnen Glocke wurde mit einem Mikrofon aufgenommen. Durch die Auswertung des Frequenzspektrums können auch kleinste, fürs menschliche Auge nicht sichtbare Risse festgestellt werden. Sind die Risse noch sehr klein, reicht in der Regel ein Drehen der Glocke zur Entlastung der betroffenen Stelle.

Es wird jetzt einige Zeit dauern, bis der Pfarrgemeinde der Abschlussbericht von Pro Bell vorliegt. Für den erzbischöflichen Glockensachverständigen Johannes Wittekind sind bis zu drei neue Glocken die beste Lösung, damit die historischen Glocken entlastet werden können und als Nebeneffekt, ein harmonischeres Gesamtklangbild erreicht wird. Spenden für mögliche Sanierungsmaßnahmen oder neue Glocken sind bereits bei der Kirchengemeinde eingegangen.

Das Läuten fehlt

Pfarrer Ulrich Sickinger zum Fehlen des Glockengeläuts und zur Pfarrversammlung zu den Liebfrauen-Glocken: "Ich bin freudig überrascht, wie oft ich in den Wochen seit Ostern hören dürfte: 'Das Glockengeläut fehlt mir'. Auch ich empfinde das Fehlen der Läutezeichen als schmerzlich. Gerade das Läuten der Glocke während des Tages gibt ihm eine gewisse Struktur und erinnert mich immer wieder daran, Gott in mein Leben einzulassen. Bei der Pfarrversammlung sagte ein Teilnehmer, als es um die Höhe der Investitionen ging: 'Das schaffen wir Waldshuter'. Und ein Lauchringer Gemeindemitglied sagte sinngemäß über den möglichen Kauf von neuen Ausgleich-Glocken: 'Jedes Jahr schaffen es die Waldshuter, bei den beiden Chilbi-Wunschkonzerten fünfstellige Euro-Beträge zu sammeln, dies müsste doch auch für Glocken möglich sein, die wieder mehrere Jahrhunderte im Turm hängen werden'."