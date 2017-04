Waldshut-Tiengen So feierten Waldshuts Christen das Osterfest

Hunderte von katholischen und evangelischen Gläubigen feierten von Karfreitag bis Ostermontag das Osterfest in den Waldshuter Kirchen. Vor beiden Kirchen brannten Osterfeuer, in der evangelischen Versöhnungskirche wurden zahlreiche Kinder getauft.

Waldshut – Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung – diese österliche Kernbotschaft des Christentums erreichte Hunderte von katholischen und evangelischen Gläubigen. Am Karfreitag gedachten sie in ihren Kirchen dem Sterben Jesu und feierten an Ostern den Sieg des Lebens über den Tod. Jesu Worte und Verhalten als er am Kreuz hing (Lukasevangelium) fordern uns nach Dekanin Christiane Vogel auf, einander unsere Schuld zu vergeben und so wie Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters legte, könnten auch wir, egal wie finster es in und um uns wäre, einen Ort der Geborgenheit finden: "In Gottes Hände kann man sich immer geben", sagte sie in der evangelischen Versöhnungskirche.

Als Symbol für das Licht, das mit dem auferstandenen Jesus Christus in die Welt gekommen ist, brannten vor den beiden Kirchen wieder Osterfeuer. An ihnen wurden Osterkerzen entzündet und in die Kirchen getragen, wo ihr Licht an die Kerzen der Gläubigen weitergegeben wurde. Pater Bernhard ermunterte in der katholischen Liebfrauenkirche dazu, die österliche Botschaft in den Alltag zu tragen und sich für eine Kultur des Lebens einzusetzen: "Wo Christen sich gegen den Tod einsetzen, ist die Kraft der Auferstehung spür- und erfahrbar."

Die Gottesdienste und Feiern wurden von musikalischen Gruppen maßgeblich mitgestaltet. In der Versöhnungskirche sang die Kantorei Hochrhein und die Kinderkantorei, ebenfalls unter der Leitung von Matthias Flierl, gestaltete am Ostermontag einen Taufgottesdienst. In der Liebfrauenkirche waren das Junge Vokalensemble der Singschule DoReMi unter der Leitung von Oliver Schwarz-Roosmann und der Kirchenchor unter der Leitung von Anne Roosmann zu hören. In der von Pfarrer Ulrich Sickinger zelebrierten Ostersonntagsfeier führte der Kirchenchor mit einem Orchester und Solisten die Spatzenmesse von Mozart auf.