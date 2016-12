Waldshut-Tiengen Sie müssen in Waldshut arbeiten, wenn alle anderen feiern

Viele Menschen sind am heutigen Silvesterabend im Dienst und starten mit der Arbeit in das neue Jahr. Den meisten von ihnen macht der Einsatz aber nichts aus

Die Sektkorken knallen, die Raketen schießen in die Luft und die guten Vorsätze für das neue Jahr werden gefasst. Heute Nacht endet das Jahr 2016 und 2017 beginnt. Doch nicht jeder kann den Start in das neue Jahr gemütlich mit Familie oder Freunden feiern. Ob Rettungskräfte oder Serviceangestellte, zahlreiche Menschen im Landkreis Waldshut verbringen Silvester bei der Arbeit. Während die einen, beispielsweise Ärzte im Spital, am Arbeitsplatz anwesend sein müssen, sind andere in Bereitschaft. Sie können zwar zu Hause feiern oder sogar ins Theater gehen, müssen aber immer auf den Ernstfall vorbereitet sein, mit dem sie das neue Jahr begrüßen könnte.