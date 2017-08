Kreis Waldshut Serie von Autoaufbrüchen: Video zeigt mutmaßlichen Täter

Unbekannte verübten in den vergangenen Monaten nächtliche Autoaufbrüche im östlichen Kreis Waldshut. Die Polizei warnt davor, Wertsachen sichtbar im Wagen liegen zu lassen. Videoaufzeichnungen zeigen möglichen Verdächtigen.

In den letzten Monaten häuften sich im Raum Waldshut-Tiengen und in den Gemeinden Lauchringen, Küssaberg, Klettgau und Wutöschingen nächtliche Autoaufbrüche. Die bislang noch unbekannten Täter warfen in aller Regel die Scheiben geparkter Autos mittels Steinen ein und nahmen mit, was ihnen in die Hände fiel, beschreibt der Polizeibericht die Vorgehensweise. Nicht selten waren Wertsachen wie Geldbeutel und andere Gegenstände achtlos und sichtbar in den Autos zurückgelassen worden und wurden damit zur leichten Beute. Trotz aller Bemühungen der Polizei konnte bislang noch kein Täter dingfest gemacht werden. An einigen Tatorten wurde eine Person mit Stirnlampe gesehen, die in geparkte Autos hineinschaute und mit einem Fahrrad unterwegs war. Der Polizei liegen Videoaufzeichnungen von einem Verdächtigen vor. In der abgelaufenen Woche waren Beamte der Kriminalprävention in den genannten Gebieten unterwegs, verteilen Flyer mit Präventionstipps und sensibilisierten die Bevölkerung. Der Grundsatz lautet: Gelegenheit macht Diebe – darum daran denken: Keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen, rät die Polizei. Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden. Sachdienliche Hinweise zur Aufbruchsserie nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen entgegen, Telefon 07751/831 60.

Die Bilder der Videoaufzeichnungen sind über folgenden Link im Internet abrufbar (Info der Polizei):

https://fahndung.polizei-bw.de/fahndung/pp-freiburg-kreis-waldshut-tiengen-diebstahl/.