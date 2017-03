vor 2 Stunden Lennart Nickel und David Rutschmann Waldshut Serie Sonntagsdienst – Heute: Landwirt Armin Arzner aus Oberalpfen

Seit 2009 gehört Armin Arzner aus Oberalpfen der landwirtschaftliche Betrieb, den er von seinen Eltern übernommen hat. Die 190 Rinder, darunter 83 Milchkühe, die er hält, müssen auch am Wochenende gefüttert und gepflegt werden. In der Erntezeit beträgt die Arbeitszeit von Arzner am Sonntag bis zu 16 Stunden – Freizeit ist da mitunter ein rares Gut.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.