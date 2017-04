Waldshut-Tiengen Senioren-Achter des Wassersportvereins Waldshut bei Regatta in London

Bei knapp 250 Startern beim Head of River Race (HORR) auf der Themse erreichte der Achter mit Prosper Philipp, John Missimer, Jean-Luc Humblet, Roman Mihm, Thomas Beinke, Rafael Herrmann, Markus Wallat und Steuerfrau Liliana Malinovska eine gute Mitteilfeldplatzierung.

Waldshut – Erneut ganz beachtlich geschlagen haben sich die Senioren-Ruderer des Wassersportvereins (WSV) bei der größten Achter-Regatta Europas, dem Head of River Race (HORR) auf der Themse in London.

Für das Waldshuter Team begann der Nervenkitzel bereits kurz vor der Abreise. Denn aufgrund des starken Windes mit stürmischen Böen war das Rennen der Alterskategorien bis 30 Jahre am Tag zuvor abgesagt worden. "Das war insbesondere für jene der 380 Achter-Mannschaften bitter, die vom Kontinent angereist waren, darunter Teams aus Italien und Norwegen", so der Waldshuter-Team-Chef, Steven Skillman. Er hoffte, dass den Ruderern vom Hochrhein ein gleiches Schicksal erspart bliebe. Die WSV-Ruderer wollten am Sonntag beim „Veterans Head“ in der Kategorie Masters E (Durchschnittsalter 55 Jahre) starten und riefen immer wieder die Wetterinformationen im Internet ab. Schließlich war klar: das Rennen findet für die knapp 250 gemeldeten Boote statt – allerdings auf einer von 6,5 auf etwa 4,5 Kilometer verkürzten Strecke zwischen der Hammersmith und Chiswick. Die Themse ist in diesem Bereich ein Tiden-Gewässer, das heißt, Ebbe und Flut sorgen für starke Strömungen und einen Pegelunterschied von etwa zwei Metern. Schon bei leichten und mittleren Winden können sich kräftige Wellen bilden.

Der Wassersportverein hatte für das diesjährige Regatta-Abenteuer in London einen neuen Gastgeber-Club gefunden: Sons of the Thames, ein Verein, der 1886 gegründet wurde und den Waldshutern einen Achter für das Rennen zur Verfügung stellte. Mit der Startnummer 90 ging das Team um Schlagmann Markus Wallat ins Rennen. Gestartet wurde im Zehn-Sekunden-Takt. Nach 14,32 Minuten, in denen auch Steuerfrau Liliana Malinovska mit ihren Anfeuerungsrufen alles gegeben hat, war schon wieder alles vorbei. Die WSV-Senioren landeten auf Platz 137 im Gesamtergebnis, bei den Booten vom Kontinent reichte es sogar für Platz 16.

"Es war nicht schlecht, aber wir sind in diesem Winter schon besser gerudert!", so das Fazit von Schlagmann Markus Wallat. Das Ziel ist klar: Der Waldshuter Masters Achter möchte 2018 in London den Sprung in die Top-100 schaffen. Dazu muss man je Kilometer etwa sechs Sekunden schneller werden – "eigentlich ein machbares Ziel", so die Erkenntnis der London-Fahrer beim feucht-fröhlichen Ausklang im viktorianischen Clubhaus von Sons of the Thames.