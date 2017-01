Waldshut-Tiengen Selbsthilfegruppe Epilepsie als Plattform für Erfahrungsaustausch

Als Plattform zum Erfahrungsaustausch Betroffener besteht die Selbsthilfegruppe Epilepsie Waldshut-Tiengen seit 1996. Bei der Hauptversammlung wurde das Jahresprogramm vorgestellt, das auch wieder Fachvorträge bringt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bei der Selbsthilfegruppe Epilepsie Waldshut-Tiengen gibt es Veränderungen im Vorstand. Irma Merkt wurde bei der diesjährigen Hauptversammlung zur neuen Kassiererin gewählt. Sie übernimmt das Amt von Roland Meier, der seinen Posten zuvor zur Verfügung gestellt hatte. Zur Vorsitzenden wiedergewählt wurde Rosmarie Keusch. Ebenfalls wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Sieglinde Scheuble, Robert Keusch als Schriftführer sowie Detlev Böhler in Abwesenheit als Protokollführer. Auch die Beisitzer Heike Ebner, Michael Keusch und Petra Ücker wurden bestätigt. Wahlleiterin und Gründungsmitglied Andrea Trippel gratulierte den Neu- und Wiedergewählten.

Die Selbsthilfegruppe Epilepsie wurde 1996 gegründet und bietet Betroffenen und Angehörigen eine Plattform zum Erfahrungsaustausch. Ihre Gruppentreffen finden jeden letzten Freitag im Monat statt. Die Gruppe hat derzeit 34 Mitglieder, fünf davon neu, und freut sich immer über weitere Interessierte. Im vergangenen Jahr traf man sich zu verschiedenen Workshops, Vorträgen und gemeinsamen Aktivitäten wie einem Grillnachmittag. Auch 2017 sollen zwei Fachvorträge zum Thema Epilepsie stattfinden. Am 24. November wird die Neurologin Astrid Carius aus Müllheim referieren. Der zweite Vortrag soll sich mit dem Umgang mit der Krankheit im Familienkreis beschäftigen. Der Vortragende und das Datum stehen hier noch nicht fest. Die Gruppe wird am 7. Mai beim Tag der Begegnung mit einem Stand dabei sein und am 30. Juli einen Familientag ausrichten.