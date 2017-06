Waldshut Sedus mit Erfolgsbilanz: Büromöbelhersteller freut sich über vergangenes Geschäftsjahr

Der Büromöbelhersteller Sedus Stoll beschreibt das vergangene Geschäftsjahr als eines der besten in der Geschichte des Unternehmens.

Der Büromöbelhersteller Sedus Stoll AG mit Stammsitz in Waldshut verzeichnet ein Umsatzplus von 5,3 Prozent im Jahr 2016. In den ersten Monaten 2017 habe sich das Auftragseingangswachstum fortgesetzt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervor.

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2015 habe die Sedus-Stoll-Gruppe auch das Jahr 2016 wieder mit Zuwächsen im Auftragseingang (+4,3 Prozent), Umsatz (+5,3 Prozent) und Jahresüberschuss (9,5 Millionen Euro) abgeschlossen. Das Unternehmen schreibt: "Mit einem Gesamtumsatz von 188,5 Millionen Euro zählt das Geschäftsjahr 2016 zu den drei besten in der Konzerngeschichte. Der Auftragseingang in den ersten vier Monaten 2017 liegt bereits um 4,2 Prozent über dem Vorjahreswert." Weder der angekündigte Brexit noch die politischen Unsicherheiten in Europa und den USA hätten sich bisher spürbar negativ ausgewirkt.

Der Produktbereich Sedus Seating (Bürositz-, Kommunikations- und Objektmöbel) habe im Vorjahresvergleich einen Auftragszuwachs von insgesamt 2,2 Prozent auf 96,7 Millionen Euro verzeichnet. "Hierbei stand einem leichten Rückgang um 0,8 Prozent im Inland ein deutliches Wachstum im Ausland von 6 Prozent gegenüber", teilt das Unternehmen mit. Im Produktbereich Sedus Systems (Büromöbel, Schreibtisch- und Schranksysteme) sei ein Auftragszuwachs von 7,1 Prozent auf 65,2 Millionen Euro realisiert worden. Während in diesem Bereich in Deutschland das Auftragsvolumen stagniert sei, sei im Ausland ein Wachstum von 16,9 Prozent erzielt worden.

Auch die Geschäftsentwicklung von Klöber (Bürositzmöbel, Konferenz- und Loungemöbel) sei 2016 positiv verlaufen. Hier liege der Auftragseingang um 5,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Zur erfolgreichen Entwicklung hätten auch die Produktneuheiten beigetragen, die zur Fachmesse Orgatec im Oktober 2016 und aktuell auf dem Salone Ufficio in Mailand präsentiert wurden. Vier der Sedus-Neuheiten seien inzwischen schon mit insgesamt acht hochkarätigen Designpreisen ausgezeichnet worden, berichtet der Konzern. Der Klöber-Klimastuhl, der als Weltneuheit eine individuelle Temperaturregelung bietet, entwickle sich zum Publikumsliebling.

Im Ausblick teilt das Unternehmen mit: "Die Ergebnisse der ersten Monate des Jahres 2017 sprechen für eine weiterhin stabile Auftragslage. Trotz zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, insbesondere im internationalen Bereich, geht der Vorstand aufgrund der nach wie vor günstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen von einer positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 aus." Mit umfangreichen, im vergangenen Jahr gestarteten Baumaßnahmen und Gebäudesanierungen würden weitere Optimierungen im Materialfluss, den Produktionsprozessen und auch in den administrativen Bereichen realisiert. Damit würden die drei Unternehmensstandorte in Deutschland nachhaltig gesichert.