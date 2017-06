Waldshut-Tiengen Schwyzertag in Tiengen: Vorfreude auf Heimatfest

Schwyzertag in Tiengen: Vorfreude auf Heimatfest

Der Schwyzertag steht in den Startlöchern. Das Heimatfest in Tiengen bietet Anfang Juli jede Menge Unterhaltung fürdie ganze Familie.

Tiengen – Der 602. Schwyzertag naht und mit ihm wie immer ein mehrtägiges Fest für die ganze Familie. Die Schwyzertagskommission mit Mitgliedern der Bürgerzunft 1503 Tiengen und Tiengener Bürgern, hat wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm mit einer Vielzahl von Akteuren organisiert. Sie kommen aus Tiengen, der Umgebung und auch von weiter weg wie aus der Schweiz und Italien.

Alle Angebote sind wieder kostenlos. Besucher und Freunde des Schwyzertags und der Zunft drücken ihre Verbundenheit mit dem Kauf von Gönnerplakette und Festabzeichen aus. "Der Erlös daraus ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung des Schwyzertags", bekräftigt Maximilian Reich, Kulturbeauftragter der Bürgerzunft. Er hat die Plakette nach einer Vorlage des einstigen Ehrenzunftratsmitglieds und Künstlers Hubert Straub gestaltet, sie zeigt das Tiengener Schloss.

Los geht der Schwyzertag mit der Vernissage des Kunstwettbewerbs der Tiengener Schulen unter der Regie von Cornelia Hummer. Die Werke der Schüler beziehen sich auf das Gastland, das Fürstentum Liechtenstein. Normalerweise kommt auch der Festredner beim Heimatabend aus dem Gastland. Dieses Jahr – und nicht zum ersten Mal – ist dies nicht möglich gewesen.

Auf Vermittlung des Lauchringer Landtagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) wird der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Baden-Württembergs, Thomas Strobl (CDU), sprechen. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Chance haben, ihn zu hören", sagt Christa Bader, Vorsitzende der Schwyzertagskommission. Das große Tiengener Heimatfest endet traditionell mit dem Wunschkonzert der Stadtmusik Tiengen.

Dazwischen liegen die bewährten Programmpunkte, teilweise mit Neuerungen. Der geschichtliche Hintergrund des Schwyzertags wird alljährlich in einem Festgottesdienst lebendig: "Die Erneuerung des Gelöbnisses wird noch mehr in den Mittelpunkt gerückt und Zunftmitglieder werden aktiver am Gottesdienst beteiligt sein", erzählt Zunftmeister Ralf Siebold.

Neu ist dieses Jahr auch eine Stadtführung durch Tiengen für Kinder mit Schatzsuche. Nicht neu, aber ein besonderer Höhepunkt zu werden verspricht die Matinee im Schlosskeller, gestaltet von Albrecht Barth, Dorina Brutsche und Sylvia Vetter in Zusammenarbeit mit dem Verein FreundeSchlossTiengen: In einer Gesprächsrunde wird über das Thema "Heimat, Tracht und Volkstanz – alte Zöpfe oder lebendige Kultur" diskutiert.

Dazwischen werden Melodien auf Klavier und Flöte von Komponisten erklingen, die sich dabei gerade von diesen Dingen haben inspirieren lassen.

Die Eckdaten

Ab 10 Uhr Kinderprogramm in der Fußgängerzone. 11 Uhr Kinder- Stadtführung mit Schatzsuche. 11 Uhr Matinee im Schlosskeller. Ab 11.30 Uhr Unterhaltung auf dem Marktplatz, 20 Uhr Heimatabend auf dem Kirchplatz. Sonntag, 2. Juli: 9 Uhr Festgottesdienst katholische Kirche. 11 Uhr Frühschoppenkonzert am Marktplatz Stadtmusik Tiengen. 14 Uhr Festumzug, danach Tag der Vereine mit Vorführungen auf Bühnen am Marktplatz und beim Rathaus. 20.30 Uhr Serenade am Storchenturm mit Tenor Ilker Arcayürek.

9 Uhr Festgottesdienst katholische Kirche. 11 Uhr Frühschoppenkonzert am Marktplatz Stadtmusik Tiengen. 14 Uhr Festumzug, danach Tag der Vereine mit Vorführungen auf Bühnen am Marktplatz und beim Rathaus. 20.30 Uhr Serenade am Storchenturm mit Tenor Ilker Arcayürek. Montag, 3. Juli: Ab 10.30 Uhr Tag der Schulen: Vorführungen auf Bühnen am Marktplatz und beim Rathaus. 17 Uhr Wunschkonzert der Stadtmusik Tiengen auf dem Marktplatz.

Komplettes Programm im Internet: