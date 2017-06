Waldshut-Tiengen Schwyzertag: Innenminister Thomas Strobl hält die Gastrede

Mit einigen Neuerungen findet am 1. Juni der Heimatabend am Schwyzertag statt. Die Gastrede hält der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl.

Tiengen (wd) Nach der Absage aus dem Gastland Liechtenstein, dessen Geschichte eng mit dem Klettgau verbunden ist, wird es dem Schwyzertag-Heimatabend am Samstag zwar an dem gewohnten internationalen Flair fehlen, doch werden Kräfte aus der Region trotzdem für einen höchst unterhaltsamen Abend sorgen. Und für den inhaltlichen Schwerpunkt sorgt immerhin der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Innenminister Thomas Strobl, der auch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ist.

Der Heimatabend am kommenden Samstag, 1. Juni, den erstmals Kerstin Simon moderiert und der um 20 Uhr auf dem Kirchplatz stattfindet, beginnt mit dem Aufzug von Bürgerwehr und Spielmannszug, den Grußworten von Zunftmeister Ralf Siebold und Oberbürgermeister Philipp Frank sowie zwei Musikstücken der Stadtmusik unter ihrem Dirigenten Matthias Beno. Liebevoll-Vertrautes, nämlich der Fahnengruß der Fahnenschwingerinnen sowie die Tänze der historischen Trachtengruppe und der Klettgauer Heimattracht, leiten dann über zur Festrede des prominenten Ehrengastes aus Stuttgart, dessen Schwiegervater übrigens Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist.

Die Premiere eines in seiner Zusammensetzung gewiss nicht alltäglichen Duos schließt sich an: Matthias Bögle auf dem Alphorn und Waldemar Werner auf dem Akkordeon. Dürfte sich deren Vortrag eher im volkstümlichen Musiksegment bewegen, so geht es bei dem jugendlichen Quartett "Class-Brass", das dem Duo folgt, in Richtung moderne Rhythmen; denn Nathan Lauer, David Boll, Christof Kramer und Constantin spielen "Tico", einen Tango von Bruce Faser, sowie "Go down Moses" in einem Arrangement von Jean-Francois Michel.

Nach der liechtensteinischen und deutschen Nationalhymne präsentiert Hubert Baumgartner den vertrauten Wächterruf, bevor dann der Fackelzug durch die Innenstadt für den stimmungsvollen Ausklang des Heimatabends sorgt.