Waldshut-Tiengen Schwyzertag: Festkonzert als würdige Eröffnung des Heimatfestes

Mozarts Waisenhausmesse ist zum Auftakt des Schwyzertags in der Pfarrkirche Tiengen erklingen. Solisten, Orchester und Chor haben mit ihrer Darstellung beeindruckt und sorgten für einen gelungenen Konzertabend.

Tiengen (inp) Schon am Freitagabend konnten sich die Besucher festlich auf die kommenden Feierlichkeiten des Schwyzertags einstimmen. Eckhard Kopetzki als Solist eröffnete mit dem Trompetenkonzert D-Dur TWV 51: D7 von Georg Philipp Telemann das Festkonzert in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen. Unter der Leitung von Oliver Schwarz-Roosmann begleiteten ihn rund acht Musiker in Kammermusikbesetzung des an diesem Abend musizierenden ad hoc Orchesters.

Der gelungenen Einstimmung folgte das von Fürstabt Martin II. Gerber OSB, als Vertreter regionaler berühmter Persönlichkeiten, komponierte Offertorium "Dextera Domini" mit den Solisten Susanne Filser (Sopran), Doris Schäuble (Alt), Michael Wedele (Tenor) und Dieter Bannholzer (Bass) mit gemischtem Chor und Orchester. Nun in größerer Besetzung des Orchesters und mit rund 35 Chorsängern des Kirchenchores Tiengen erklang dieses Werk, das der Komponist der wundertätigen Muttergottes von Todtmoos widmete.

Als Höhepunkt des Abends konnten die Konzertbesucher die Aufführung der Missa Solemnis c- Moll KV 139 von Wolfgang Amadeus Mozart, auch Waisenhausmesse genannt, erleben. Es wird angenommen, das der zwölfjährige Mozart diese Kantatenmesse 1768 zur Eröffnung der Waisenhauskirche komponierte, daher der Name. Er dirigierte diese selbst. Die Arien, Duette, Chöre und Teile, die an die zeitgenössische Oper erinnern, sind als Kyrie, Gloria (Fuge), Credo (Fuge), Sanctus, Benedictus und Agnus Dei gekennzeichnet.

Der Chor glänzte mit gut artikulierter Klangfülle und Gestaltung des in diesem Werk beeindruckenden Kontrastreichtums. Unter der sicheren Leitung seines Dirigenten begleitete das Orchester souverän Solisten und Chor. In den beiden als Fugen gestalteten Sätzen Gloria und Credo bot das Orchester eine sichere Grundlage für den Zusammenhalt der Chorstimmen. Die Solisten riss das meisterliche Werk Mozarts mit und führte sie musikalisch in seinen Bann. Die Zuhörer dankten mit viel Beifall für das gelungene Konzert.