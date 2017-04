Waldshut-Tiengen Schweizer Händler wollen Zollfreiheit durch Ausfuhrzettel kippen  in Waldshut-Tiengen kommt das nicht gut an

Schweizer Händler wollen Zollfreiheit durch Ausfuhrzettel kippen – in Waldshut-Tiengen kommt das nicht gut an

Drei Schweizer Handelsketten wollen etwas gegen Einkaufstourismus unternehmen. Geht es nach ihnen, soll der zollfreie Einkauf durch Ausfuhrscheine ein Ende haben. Christian Straub (Waldshuter Werbe- und Förderungskreis) hält die Idee für bedenklich.

Wird das Einkaufsparadies Deutschland für Schweizer Kunden bald unattraktiver? Drei Schweizer Handelsketten wollen dem Einkaufstourismus den Kampf ansagen und dafür sorgen, dass Eidgenossen mit Ausfuhrschein bald nicht mehr zollfrei die Grenze passieren können. Der Vorschlag von Migros, Coop und Manor, der durch ein internes Arbeitspapier der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz bekannt wurde, sieht eine Änderung in der Zollverordnung vor.

Demnach könnten Schweizer, die sich die deutsche Mehrwertsteuer erstatten lassen, ihre Waren dann nicht mehr zollfrei in die Schweiz bringen. Dies ist bislang bis zu einem Wert von 300 Franken möglich. Stattdessen würden die Grenzgänger vom deutschen Zoll die Ausfuhr bestätigt und die deutsche Mehrwertsteuer erstattet bekommen, müssten dann aber am Schweizer Zoll die Waren anmelden und dort die Schweizer Mehrwertsteuer zahlen. Diese liegt bei acht Prozent, bei einigen Waren bei reduzierten 2,5 Prozent – und damit unter dem deutschen Steuersatz. Kunden, die auf den grünen Ausfuhrschein verzichten, würden hierzulande die Mehrwertsteuer zahlen und könnten mit ihrem Einkauf von weniger als 300 Franken direkt über die Grenze fahren.

Christian Straub, Vorsitzender des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises, hält von dieser Idee nicht viel: "Ich halte es für bedenklich, wenn Wirtschaftsunternehmen zu ihren Gunsten und um den eigenen Markt zu schützen, politisch aktiv werden." Migros, Coop und Manor argumentieren, dass die Schweizer Mehrwertsteuer-Einnahmen hinter dem Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung zurückgeblieben seien. "Ein immer größerer Teil des Konsums wird nicht besteuert", steht in ihrem Arbeitspapier. "Es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Schweizer Händler sich äußern. Aber so ist eben die jetzige Zeit und es war früher auch schon andersherum, so dass viele Deutsche in der Schweiz eingekauft haben", sagt Straub.

Angst, dass durch eine solche Regelung Kunden vom Einkauf in Waldshut-Tiengen abgehalten werden könnten, spürt Christian Straub nicht. "Angst ist das falsche Wort. Das würde den Discounter vermutlich etwas mehr treffen als den Einzelhandel in der Innenstadt. Schweizer Kunden sind wichtige Kunden, aber nicht das Allheilmittel für Waldshut", erklärt er.

Wie es mit dem Händler-Vorschlag weitergeht, ist unklar. Der Kontrollaufwand würde sich in Grenzen halten, sagen die Schweizer Handelsketten. Eine Möglichkeit größeren Aufwand am Zoll zu vermeiden, wäre demnach Formulare anzufertigen, die von den Einkaufstouristen ausgefüllt und eingeschickt werden. Per Post könnte dann eine Rechnung für die Mehrwertsteuer zugestellt werden.

Ausfuhrscheine

In Deutschland gibt es keine Bagatellgrenze für die Mehrwertsteuerrückerstattung. In Österreich ist diese erst ab 75 Euro möglich, in Frankreich ab 175 Euro. Im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamtes Singen (von Konstanz bis Bad Säckingen) wurden im Jahr 2016 insgesamt 11,23 Millionen der grünen Ausfuhrscheine abgestempelt. Im Vergleich zum Rekordjahr 2015 (11,28 Millionen Ausfuhrscheine), ist dies ein leichter Rückgang.