Waldshut-Tiengen Schulsanitäter sind bei Unfällen sofort zur Stelle

14 Realschüler in Tiengen schließen im Rahmen der Projekttage erfolgreich einen Lehrgang als Schulsanitäter ab.

Die 26 ausgebildeten Ersthelfer versorgen ihre verletzten Mitschüler im Notfall. Wenn es in der Realschule Tiengen oder auf dem Pausenhof zu einem Unfall kommt, dann sind die Schulsanitäter gefragt. Sie sind bei Unfällen als erste zur Stelle, leisten Erste Hilfe und informieren, wenn nötig, den Rettungsdienst.

Im Rahmen der Projekttage „Soziales Engagement“ konnten in diesem Jahr 14 Schülerinnen und Schüler aus den vier achten Klassen von der Lehrerin und Erste-Hilfe-Ausbilderin im DRK-Kreisverband Waldshut Annette Schmidt neu als Ersthelfer ausgebildet und geschult werden.

In neun Unterrichtseinheiten erlernten sie Sofortmaßnahmen am Unfallort und übten in Gruppen unter anderem fleißig die Ausführung der stabilen Seitenlage oder das Anlegen von Verbänden. Auch die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) mit Einsatz eines AED-Gerätes (Automatisierter externer Defibrillator) war ein wichtiger Bestandteil der Erste-Hilfe-Ausbildung der Schüler.

Jeden zweiten Mittwochnachmittag treffen sich die Schulsanitäter, besprechen die Einsätze und führen Übungen in Erster Hilfe durch.

Die nun insgesamt 26 Schulsanitäter sind aus dem Schulleben der Realschule Tiengen nicht mehr wegzudenken. Besonders durch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Tiengen und ihrem Vorsitzenden Manfred Krause sowie der vollen Unterstützung seitens der Schulleitung mit Rektor Hans-Martin Bratzel konnte sich der Schulsanitätsdienst so überaus erfolgreich an der Realschule in Tiengen etablieren.