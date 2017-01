Kreis Waldshut Schulleitungen sind im Einsatz für eine solide Lehrerversorgung im Kreis Waldshut

Neue Initiative Allianz der Schulleitungen. Im Mittelpunkt steht die Darstellung der Region als attraktives Ziel für Lehrkräfte mit Mitgliederwerbung und Marketing. Engere Zusammenarbeit mit Landrat, Kreistag und den Bürgermeistern gewünscht

Kreis Waldshut – Wiederholte Probleme mit der Lehrerversorgung zum Schuljahresbeginn waren der Anlass dafür, dass sich Schulleitungen aus fast allen Schularten des gesamten Landkreises Waldshut Anfang September 2016 trafen, und sich Gedanken machten, wie man der Situation am Hochrhein entgegenwirken könnte. Sie gründeten die Initiative „Allianz der Schulleitungen“. Die Visionen der Gründungsmitglieder waren unter anderem die Gewährleistung einer soliden Lehrerversorgung an den Schulen im Landkreis Waldshut und die Darstellung des Landkreises Waldshut als attraktives Ziel für Lehrkräfte.

Langfristig soll ein positives öffentliches Bild über eine verantwortungsvolle Versorgungslage entstehen. Mit erweiterten Arbeitsgruppen will die Allianz nun ihren Einsatz verstärken.

Am 29. September 2016 überreichte eine Abordnung dieser „Allianz der Schulleitungen“ einen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann, als sie die Kreisstadt besuchte. In diesem Brief berichtete die Allianz über die aktuelle Situation der Lehrerversorgung im Landkreis Waldshut, führte Ursachen aus der Sicht der Schulleitungen auf und zeigten Ideen, Vorschläge und Visionen auf. Die Kultusministerin zeigte Verständnis für die Probleme und würdigte die Initiative der Schulleitungen. Es würden intensive Überlegungen angestellt, wie das Einstellungsverfahren für kommendes Schuljahr besser ausgestaltet werden kann.

Zudem sei eine gemeinsame Strategie des Ministeriums, der Schulen in der Region und der Kommunen notwendig, und die Attraktivität des ländlichen Raumes solle stärker herausgestellt werden. Der Gedanke einer Vorort-Arbeitsgruppe wurde von der Kultusministerin ebenfalls aufgegriffen und das Regierungspräsidium Freiburg mit der Einrichtung beauftragt.

In einer zweiten Sitzung der „Allianz der Schulleitungen“ kamen nun über 20 Schulleiter aus verschiedenen Schularten des Landkreises Waldshut sowie Vertretern des Landeselternbeirats und des Landratsamtes Waldshut zusammen. Die bestehenden Arbeitsgruppen wurden erweitert: Bildungsmarketing (Imagewerbung für den Landkreis), Zielgruppenwerbung, Mitgliederwerbung, Netzwerkarbeit und organisatorische Hindernisse bei der Lehrerversorgung. Zudem wurden Vertreter für die vom Kultusministerium initiierten Vorort-Arbeitsgruppe gewählt, die entsprechend für ihre Schulart (Grundschule, Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum) mit Vertretern des Staatlichen Schulamts Lörrach und des Regierungspräsidiums Freiburg die Probleme und Vorschläge besprechen und bearbeiten werden.

Gewünscht wurde auch eine engere Zusammenarbeit mit Landrat Martin Kistler, dem Kreistag und den Bürgermeistern des Landkreises, um die zukünftige Lehrerversorgung an den Schulen des Landkreises zu sichern.