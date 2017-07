Kreis Waldshut Schulleiter Karl-Heinz May nimmt Abschied von Kaufmännischen Schulen

An den Kaufmännischen Schulen in Waldshut endet eine Ära: Schulleiter Karl-Heinz May wurde in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Redner wie Landrat Martin Kistler würdigten ihn und seine Arbeit, der die Kaufmännischen Schulen Waldshut entscheidend mitgeprägt habe.

Im feierlichen Rahmen wurde Oberstudienrat Karl-Heinz May, Schulleiter der Kaufmännischen Schulen und geschäftsführender Schulleiter der Beruflichen Schulen Waldshut, aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Sein Stellvertreter Norbert Lüttin, der bei dem Festakt in der Turnhalle Regie führte, konnte zahlreiche Gäste begrüßen, unter ihnen den Schulpräsidenten Thomas Hecht vom Regierungspräsidium Freiburg, Landrat Martin Kistler und IHK-Geschäftsführerin Alexandra Thoß.

"Ich bescheinige Ihnen eine außerordentlich gute und erfolgreiche pädagogische Arbeit", sagte Martin Kistler bei seiner Ansprache. "Sie stehen für eine lebendige und sich stets weiterentwickelnde Schule. Sie haben maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des beruflichen Schulwesens im Landkreis Waldshut beigetragen." Auch Schulpräsident Thomas Hecht war voll des Lobes: "Schnell engagierten Sie sich an Ihrer Schule in den verschiedensten Bereichen, immer die positive Veränderung von Schule und Unterricht im Blick." Hinzu gekommen sei sein Engagement als Verbindungslehrer und als Mitglied in Prüfungsausschüssen. "Und Sie machten bereits Umfragen bei den Ausbildungsbetrieben, nach ihren Wünschen an die Schulen, zu einer Zeit, als noch niemand an solche Befragungen dachte", so Hecht. "Vergessen sollten wir auch nicht die Berufsorientierungsmesse, die Sie ins Leben gerufen haben. Der Start erfolgte in den 90er Jahren mit zwölf Betrieben, heute nehmen an der Veranstaltung in der Stadthalle über 60 Unternehmen teil."



Karl-Heinz May sagte bei seinem Rückblick: "Ich war über viele Jahre in der Jugendarbeit tätig, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mir immer Freude gemacht. Daher hatte ich auch einen klaren Berufswunsch: Ich wollte Lehrer werden." Als Lehrer an der Kaufmännischen Schule habe er sich in einer Diplomarbeit mit dem Thema "konsumorientierten Erwachsenenbildung" befasst. Dabei sei ihm die Idee gekommen, dass sich auch die Schulen konsumorientiert entwickeln müssten. Seine verschiedenen Initiativen trugen dazu bei, dass er 2002 zum Schulleiter ernannt wurde.

"Ich durfte in Zeiten des Wandels, ja in einer Hochphase schulischer Entwicklung Schulleiter sein", sagte er. Einen wichtigen Anteil am Erfolg seiner Arbeit hätten aber auch seine Kolleginnen und Kollegen gehabt. "Ein Schulleiter kann zwar einiges bewirken, aber sie sind es, die die unmittelbare Arbeit mit den Schülern leisten und einer Schule zu einem guten Ansehen bei den Eltern und den Ausbildungsbetrieben verhelfen." Im Rahmen des Festaktes konnte Martin Kistler auch die Nachfolger präsentieren: Isabella Schlipphack, zuvor Leiterin der Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen, wird neue Schulleiterin, neuer geschäftsführender Schulleiter der Beruflichen Schulen wird Frank Decker. "Ich bin sicher, die Interessenvertretung unserer Schulen liegt bei Ihnen in guten Händen", sagte Martin Kistler.

May im Interview: "Aufgaben sind anspruchsvoller"

Karl-Heinz May (63) aus Görwihl ist seit 35 Jahren Lehrer an den Kaufmännischen Schulen Waldshut und wurde 2002 zum Schulleiter ernannt. Er blickt zurück und nach vorn.

Herr May, wie haben sich die Schülerzahlen an Ihrer Schule entwickelt?

Die Zahlen sind relativ konstant geblieben, sie liegen gegenwärtig bei 1030 Schülern, sieben weniger als im letzten Jahr. Allerdings müssen wir auch an unserer Schule davon ausgehen, dass die Zahlen künftig stärker zurückgehen.

Was hat sich verändert?

Die Individualisierung des Lernens wurde zu einem wichtigen Baustein. Das hat uns zwar viel Zeit und Energie gekostet, hat uns aber auch Erfolge beschert, vor allem in den Klassen des Berufskollegs, die früher eher zu den Problemklassen zählten. Wir gehen dabei auf die individuelle Leistungsstärke der Schüler ein, verbessern die Grundlagen, arbeiten Schwächen auf, fördern aber auch die guten Schüler in ihrer Weiterentwicklung.

Haben sich die beruflichen Anforderungen geändert?

Ja, die Aufgaben in den Betrieben sind anspruchsvoller geworden, es wird mehr Mitverantwortung und unternehmerisches Denken erwartet, und darauf müssen wir unsere Schüler vorbereiten.

Welche Berufe sind heute besonders gefragt?

Der Einzelhandel ist bei uns sehr stark, bedingt auch durch die Zunahme an Schweizer Kunden. Daher haben wir sehr viele Azubis im Einzelhandel. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das auch ein beliebter Beruf ist, denn wer will schon täglich bis 18 Uhr oder länger im Laden stehen?