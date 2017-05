Waldshut Schulfest und Sponsorenlauf an der Heinrich-Hansjakob-Schule

Die Heinrich-Hansjakob-Schule bietet Sport-Projekttage an. Ein Sponsorenlauf für Schüler und Erwachsene ist der Höhepunkt der Aktion.

Projekttage unter dem Motto „Sport“ organisiert die Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut von Montag bis Mittwoch, 22. bis 24. Mai. Innerhalb des Sport-Schul-Festes findet ein Sponsorenlauf zugunsten des Eltern-Fördervereins der Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut am Freitag, 26. Mai, von 17 bis 20 Uhr im Stadion des VfB Waldshut in der Schmittenau statt. Höhepunkt der Aktion soll der gegen 20 Uhr stattfindende Eltern-Lehrer-Lauf werden.

Alle Kinder der Heinrich-Hansjakob-Schule sowie deren Geschwister, Eltern, Familienmitglieder und Freunde sind eingeladen, am Sponsorenlauf und am Schulfest teilzunehmen. Jeder, der zumindest einen Sponsor findet, darf beim Sponsorenlauf mitlaufen. Ein Sponsor zahlt mindestens 50 Cent pro gelaufener Runde (gerne auch mehr). Jeder Teilnehmer läuft zehn Minuten, eine Runde ist ungefähr 300 Meter lang.

Alle Kinder laufen aufgeteilt in Klassen- und Altersstufen, teilnehmende Eltern laufen gemeinsam mit den Lehrern. Alle Teilnehmer am Sponsorenlauf erhalten vom Förderverein der Schule als Dankeschön ein T-Shirt. Sponsorenkarten sind in der Heinrich-Hansjakob-Schule bei der Schulsekretärin Claudia Güntert zu erhalten. Das Schulfest wird bei jedem Wetter stattfinden, der Erlös soll der Kasse des Schulfördervereins zufließen. Das Fest endet gegen 20 Uhr. Für die Bewirtung der Gäste und Teilnehmer ist gesorgt.

Ebenfalls am Freitag, 26. Mai, finden vormittags die Bundesjugendspiele statt. Am Freitagnachmittag ab 17 Uhr beginnt das Sportfest beim VfB in der Schmittenau. An den drei vorgesehenen Projekttagen findet der Projekt-Unterricht jeweils von 8.35 bis 12.10 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils um 8.35 Uhr auf dem Schulhof mit einem Begrüßungstanz oder Begrüßungslied. Informationen unter Telefon 07751/83 33 01, oder per E-Mail (poststelle@04153217.schule.bwl.de).