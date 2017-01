Waldshut-Tiengen Schüler des Hochrheingymasiums brillieren bei Konzertabend

Die Schüler der 11. und 12. Klassen überzeugen an Violine, Bass und Cello. Die Jungmusiker verstehen es, klassische Werke wie "op. 73, Nr. 1" von Robert Schumann gekonnt umzusetzen. Premiere für Adrian Brenneisen: Er präsentiert ein selbstkomponiertes Stück am Klavier

Waldshut – Als einen besonderen Abend im kleinen Kreis hatte die Schulleiterin des Hochrhein-Gymnasiums den Konzertabend der Musikerinnen und Musiker der Klassen 11 und 12 angekündigt. Selten habe es einen Musikkurs mit solch großartigen Musikern gegeben, erklärte die Direktorin.

Und in der Tat war das Publikum begeistert und sparte nicht mit Applaus. Den Anfang machte das Musikensemble mit Clara Lauer und Katrin Friedrich an der Violine, Gloria Kaiser, Viola, Hanna Friedrich, Cello und Adrian Brenneisen Kontrabass. Sie interpretierten ein Stück von John Dowland , „Seven Tears, Lachrimae Antiquae.“ Es folgte „Tzigane“, eine Rhapsodie de concert M. 76 von Maurice Ravel, ein anspruchsvolles Konzert, das von Katrin Friedrich an der Violine und Hanna Friedrich am Klavier brillant und klangreich präsentiert wurden. Ein Stück von Reinhold Gliere, „Concerto in Bb-Dur für Horn, 1. Satz“ boten dann Christof Kramer, Horn und Clara Lauer, Klavier dar. Klarinette und Klavier, gespielt von Benedikta Brödlin und Ulrich Tomm, ergänzten sich dann virtuos in den Fantasiestücken op.73, Nr. 1 von Robert Schumann. Ihr herausragendes Talent am Flügel bewies dann Clara Lauer auf dem Flügel, die“ Sechs kleine Klavierstücke“ von Arnold Schönberg op.19 Nr 4-6 darbot.

Eine Premiere war das von Adrian Brenneisen selbst komponierte wehmütige Liebeslied Nr.1 „Es kommt zu spät“: Vier erste Lieder, gesungen von Musiklehrer Ulrich Tomm und am Klavier begleitet vom Komponisten höchstpersönlich. Mit „Some things are meant to be“ aus „Little Woman“ von Jason Howland und Mindi Dickstein bezauberte dann Rebecca Birkenberger, die von Clara Lauer am Klavier begleitet wurde. Anschließend setzte sie sich selbst an das Instrument und gab eine Romanze von John Kember zum Besten. Es folgten eine „Sarrabande“ von Francis Poulenc auf Gitarre, tadellos gespielt von Adrian Brenneisen und das Stück „Chaconne“ von Tomaso Antonio für Violine, meisterhaft gespielt von Gloria Kaiser. Cello und Laute kamen beim nächsten Stück von Antonio Vivaldi, „ Sonata Nr. 9 für Cello und Basso continuo 2. Satz“ zum Einsatz, gespielt von Christoph Demandt und Adrian Brenneisen. Der „Blumenwalzer“ aus dem Nussknacker von Tschaikowski setzte den Schlusspunkt des Abends.