Waldshut Schüler des Hochrhein-Gymnasiums spielen den Theater-Klassiker "Antigone"

Die Theater-Arbeitsgemeinschaft des Hochrhein-Gymnasiums präsentiert die antike Tragödie "Antigone" des Dichters Sophokles am 22. und 23. Juni im Musiksaal.

Waldshut – Die Theater-Arbeitsgemeinschaft des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut zeigt „Antigone“ den Klassiker von Sophokles, 442/441 vor Christus uraufgeführt, in einer modernen Inszenierung. Der Stoff wird laut Ankündigung zu einem tragischen Stück, dessen Fragen die Zuschauer unmittelbar angehen: Was ist so wichtig, dass ich dafür bis zuletzt einstehe? Woran erkenne ich den Punkt, an dem sich meine eigenen Grundsätze verselbständigen und mir den Grund unter den Füßen wegziehen? Und: Welchen Preis will ich dafür zahlen?

Zur Handlung: Antigone, Tochter des Ödipus, hat sich entschieden, in den Tod zu gehen, als sie sich gegen das Gebot des Herrschers Kreon auflehnt, ihren Bruder als Verräter der Stadt vor den Toren Thebens verwesen zu lassen. Kreon hat sich entschlossen, seine Nichte mit dem Tod im Felsengrab zu bestrafen. Die Tragödie beginnt. Es spielen die Schüler der Theater-AG des Hochrhein-Gymnasiums unter der Regie von Johann Nikolaus Kampermann. Die Aufführungen finden am Donnerstag, 22. Juni, und am Freitag, 23. Juni, im Musiksaal des Hochrhein-Gymnasiums statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.