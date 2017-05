Waldshut Schüler des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut verbringen spannende Tage in England

Siebtklässler aus dem Hochrhein-Gymnasium Waldshut besuchen die Partnerstadt Lewes und London. Die Tradition des Schüleraustausches wird langsam wiederbelebt.

Bereits zum vierten Mal seit 2013 unternahmen 35 Schüler der Klassenstufe 7 des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut, begleitet von drei Lehrkräften, eine Reise an die englische Südküste. Untergebracht waren alle Teilnehmer des Schüleraustauschs in Gastfamilien in Brighton.

Ein längerer Schüleraustausch ist diese Unternehmung noch nicht. Aber die Bemühungen, den Kontakt zu Lewes, der Waldshut-TIengener Partnerstadt, wieder zu intensivieren, hatten Erfolg. Die Englisch-Lehrer Alexander Maus und Niklas Kupke hatten schon einige Monate vor der Tour E-Mail-Kontakte zwischen Schülern des Waldshuter Hochrhein-Gymnasiums und der Priory School in Lewes organisiert. So begann einige Tage vor Reisebeginn ein intensiver Nachrichtenaustausch, der ein erstes Kennenlernen ermöglichte. Am vierten Reisetag bestand Gelegenheit zur persönlichen Begegnung der Austauschschüler: beim Besuch des Unterrichts in der Priory School in Lewes sowie anschließend zu Hause in den Familien der Schüler.

Waldshut-Tiengens englische Partnerstadt besuchte die Schülergruppe insgesamt an zwei Tagen. Ein besonderer Höhepunkt war der Empfang der deutschen Gäste durch den Bürgermeister von Lewes, Graham Mayhew, im Rathaus der Stadt. Mayhew, der extra im traditionellen Bürgermeister-Ornat erschien, zeigte sich begeistert von der wiedererweckten Austausch-Tradition und wünschte für die weitere Kooperation zwischen den Schulen gutes Gelingen.

Die England-Reise endete – wie auch schon in den Jahren zuvor – mit einem langen Tag in London. Von Greenwich ging es per Boot über die Themse nach Westminster, am Nachmittag bot sich den Waldshuter Schülern die beeindruckende Aussicht auf das Häusermeer der britischen Hauptstadt aus den Riesenrad-Gondeln des „London Eye“.