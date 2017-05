Waldshut-Tiengen Schüler der Theodor-Heuss-Schule verschönern ihr Umfeld

Die Stiftung Netzwerk Natur spendet ein Hochbeet für die Theodor-Heuss-Schule. Für die Übergabe wurde der passende Zeitpunkt der Projekttage "Wir verschönern unsere Schule" gewählt.

Grund zur Freude hatten Lehrer und Schüler der Theodor-Heuss-Schule in Waldshut. Ein Hochbeet ziert jetzt den Pausenhof der Schule. "Wir haben uns riesig gefreut", sagte Schulleiterin Tatjana Frauenstein, "dass unsere Schule ausgewählt worden ist, ein Hochbeet einfach so geschenkt zu bekommen."

Das Hochbeet wurde im Rahmen der bundesweiten Spendenaktion Pflanzenwelten der Stiftung Netzwerk Natur von Stiftungs-Botschafterin Petra Butz offiziell an die Schule übergeben. "Mit diesen Beeten möchten wir die Kinder an die Themen aus Natur und Umwelt heranführen. Den Kindern können hier unterschiedlichste Aufgaben – und damit verbunden Verantwortung – übertragen werden."

Besonders erfreulich sei es, so Schulleiterin Tatjana Frauenstein, dass sie das Hochbeet just in der Zeit geschenkt bekamen, als sie ohnehin ihre Projekttage unter dem Thema "Wir verschönern unsere Schule" durchgeführt haben. "So konnte das Aufstellen und Bepflanzen des Hochbeets in die Aktionen der Projekttage mit eingebunden werden", sagt Frauenstein.

Auch Brigitte Reichmann, bei der Stadt Waldshut-Tiengen unter anderem für die Schulen zuständig, freut sich über die Spende und bedankte sich im Namen der Stadt bei Stiftungs-Botschafterin Petra Butz. "Die Arbeit mit der Natur", so Brigitte Reichmann, "ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder, die die Schule nun noch besser vermitteln kann."

Während der Projekttage hatten die Kinder zusammen mit ihren Lehrern, ehemaligen Lehrern, Eltern und Großeltern drei Tage lang intensiv daran gearbeitet, ihre Schule zu verschönern. So wurden unter anderem zum Beispiel farbige Plastikbänder in den Zaun am Sportplatz eingewoben, Traumfänger aus alten Holzreifen gefertigt, die dann in der Wandelhalle aufgehängt wurden und die Wände in der Wandelhalle neu bemalt.