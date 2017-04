Waldshut-Tiengen Schnelles Internet bis 2021 als Ziel

Für das schnelle Internet in Betrieben und Haushalten sollen bis 2021/22 die Voraussetzungen im Boden liegen. Für das Basisnetz liegen die geschätzten Kosten bei 33 Millionen Euro.

Kreis Waldshut (hjh) Für das schnelle Internet in Betrieben und Haushalten sollen bis 2021/22 die Voraussetzungen im Boden liegen. Für den "Backbone", das Rückgrat des Glasfasernetzes im ganzen Kreisgebiet, soll ein Generalübernehmer in den nächsten vier Jahren über 30 Millionen Euro unter die Erde bringen. Örtliche Baufirmen sollen mit profitieren.

Für das Basisnetz, das der Landkreis in einem Zweckverband vorantreibt, liegen die geschätzten Kosten bei 33 Millionen Euro, das Land hat davon 26,5 Millionen als Zuschuss zugesagt. 80 Prozent Förderung, über die sich Landrat Martin Kistler vor dem Kreistag überaus zufrieden äußerte.

"Wir wollen das in vier Jahren hinkriegen, es wird aber nicht leicht", erklärte Walter Scheifele, Regierungsdirektor und Geschäftsführer des Zweckverbandes, bei der Information über den Verfahrensstand. Nach der europaweiten Ausschreibung und einem Wettbewerb um die Teilnahme sollen im Juni die ersten Angebote von Generalübernehmern vorliegen und nach Nachverhandlungen am 8. September der Zuschlag an ein Unternehmen, das Planung und Bau des Glasfasernetzes steuert, erfolgen.

An den 380 Kilometern Strecke, die mit dem Breitband aus Glasfaser zu belegen sind, sollen auch örtliche Firmen mitwirken, so Scheifeles Hoffnung. "Wir gehen davon aus, dass sich regionale Anbieter in Arbeitsgemeinschaften zusammen schließen."

Landrat Martin Kistler kritisierte, dass plötzlich wieder private Anbieter, die bisher an der Erschließung im ländlichen Raum kein Interesse gezeigt hätten, die Bemühungen der öffentlichen Hand konkurrieren. Allerdings gehe es auch diesmal nur um die lukrativen Gebiete, nur um einen Teil der Bevölkerung. Zudem setzten diese Firmen auf die Technik des Vectoring, die Verbesserung der Kupferkabel. Diese Bandbreiten seien schon mittelfristig nicht mehr zukunftsfähig.

Der Landkreis setze deshalb voll auf Glasfasertechnologie und gebe kein Fördergeld für Vectoring. Das Projekt, das der Kreistag einstimmig guthieß, bezeichnete Walter Scheifele als "digitale Lebensversicherung für den ländlichen Raum".