Waldshut Schnelleres Internet schon dieses Jahr

Der Projektstart in der Waldshuter Kernstadt ist gemacht. Auch in den Ortsteilen laufen die Vorbereitungen.

Internetnutzer können sich freuen: Schon Ende dieses Jahres soll der Breitbandausbau in der Waldshuter Kernstadt abgeschlossen sein. Bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download und 40 Mbit/s im Upload sollen dann verfügbar sein, so Christopher Beußel, Regio-Manager der Telekom. Nun, da der Ausbau seines Glasfasernetzes in Tiengen abgeschlossen ist, geht das Unternehmen in Waldshut ans Werk. Die Maßnahmen umfassen den Umbau von insgesamt 26 Kabelverzweigern zu Multifunktionsgehäusen und das „Einblasen“ von rund 20 Kilometern an Glasfaserleitungen.

"Es freut uns sehr, eine Lösung gefunden zu haben", sagte Oberbürgermeister Philipp Frank gestern beim offiziellen Start des Projekts in Waldshut. Der Ausbau kommt früher als gedacht, ursprünglich sei er in Waldshut bis Ende 2018 angedacht gewesen, so Beußel. Lediglich der „Nahbereich“ von bis zu 550 Metern um die Vermittlungsstelle am Waldshuter Stellwerk, wo das sogenannte Vectoring zum Einsatz kommen soll, bildet eine vorläufige Ausnahme. Dieser Nahbereich wird erst 2018 ausgebaut. „Das hat regulatorische Gründe seitens der Bundesnetzagentur“, so Beußel. Allerdings seien hier schon jetzt mindestens 25 Mbit/s verfügbar.

Vorerst nicht im Ausbau inbegriffen sind die Ortsteile Aichen, Eschbach, Gurtweil, Indlekofen, Oberalpfen, Schmitzingen und Waldkirch. Dort starte ebenfalls noch in diesem Monat ein vierwöchiges Markterkundungsverfahren, so Norbert Bodmer von der Stadtverwaltung. Für diese Orte zeige sich erst dann, welche Möglichkeiten bestünden. Breitenfeld und Krenkingen sind bereits versorgt, Gurtweil größtenteils. In Detzeln soll ebenfalls Vectoring zum Einsatz kommen.

An abgelegenen Orten, wo sich der Ausbau für private Anbieter nicht lohnt, oder in Gewerbegebieten werde es laut Oberbürgermeister Philipp Frank kombinierte Lösungen geben, bei denen die Stadtwerke einen eigenen Ausbau anstreben. Aktuell laufe die Befragung potenzieller Kunden.

Der Gemeinderat hat 2015 einen Breitband-Masterplan beschlossen, damit flächendeckend alle Haushalte und Firmen im Stadtgebiet Zugang zu schnellem Internet erhalten. Hintergrund ist das Ziel der Bundesregierung, bis 2018 eine flächendeckende Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s zu erreichen.

Die Technik

Der aktuelle Ausbau wird als „Fibre To The Curb“ (FTTC) bezeichnet. Hierbei werden die vorhandenen Kupferleitungen durch Glasfaserleitungen ergänzt. Vom Multifunktionsgehäuse bis hin zu den Gebäuden werden die fast überall vorhandenen Kupferleitungen (sogenannte „letzte Meile“) weiterverwendet. Lediglich bei Neubauten wird mittlerweile Glasfaser verwendet (Fibre To The Home, FTTH). Die Übertragungsgeschwindigkeit von Kupferleitungen sinkt mit ihrer Länge. Beim "Vectoring“ wird die Übertragungsgeschwindigkeit durch Rauschreduzierungsmaßnahmen optimiert.