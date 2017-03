Waldshut-Tiengen Schmuggel von Friseurbedarf im Wert von 63 000 Euro

Eine mobile Zollkontrolle hat laut Hauptzollamt Singen den Schmuggel einer großen Menge an Friseurbedarfsartikeln aufgedeckt. Die Waren im Gesamtwert von 63 000 Euro seien bei der Kontrolle eines Schweizers im Stadtgebiet von Waldshut-Tiengen gefunden worden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bei dem 48-Jährigen mit Wohnsitz in der Schweiz fanden die Zöllner laut Medienmitteilung des Hauptzollamts insgesamt elf versandfertige Postpakete vor, die Friseurbedarfsartikel wie zum Beispiel Scheren, Kämme oder Haarwachse enthielten. Durch Aufgabe der Sendungen bei einer deutschen Post zur Belieferung des Abnehmers sollten die fälligen Einfuhrabgaben eingespart werden, so der Zoll. Der Mann habe vor der Öffnung der Pakete erklärt, dass sich lediglich Warenmuster von geringem Wert darin befinden würden. Die Zöllner hatten jedoch Zweifel an dieser Darstellung und ließen die Pakete öffnen. Die anschließende Recherche der Beamten ergab laut Zoll, dass der Inhalt der Paketsendungen insgesamt einen Wert von knapp 63 000 Euro hatte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung eingeleitet. Die zu erwartenden Einfuhrabgaben für die gesamten Waren betragen 15 000 Euro. Da der 48-Jährige jedoch nur einen geringen Teil dieser Einfuhrabgaben als Barsicherheit aufbringen konnte, wurden ihm lediglich Waren im Wert von rund 3 200 Euro belassen. Die übrigen Friseurbedarfsartikel im Wert von fast 60 000 Euro wurden durch den Zoll zur Sicherung der noch ausstehenden Einfuhrabgaben sichergestellt. Überdies musste der Mann zusätzlich eine Strafsicherheit in Höhe von 3 000 Euro hinterlegen.