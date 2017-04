Waldshut-Tiengen Schlägerei nach Gaststättenbesuch

Auf der Straße trugen am Dienstag in Tiengen zwei Männer ihre Meinungsverschiedenheit aus. Ein 50-Jähriger, der rund zwei Promille intus hatte, soll geschlagen und getreten worden sein.

In der Tiengener Innenstadt gerieten am Dienstag gegen 17.30 Uhr zwei 42 und 50 Jahre alte Männer aneinander Streit. Sie kamen aus einer Gaststätte, in der die beiden gemeinsam getrunken hatten. In der Peter-Thumb-Straße kam es zu einem handfesten Streit, und Zeugen alarmierten die Polizei. Nach den bisherigen Feststellungen soll der 42-Jährige seinen Begleiter geschlagen und getreten haben. Der 50-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von etwa zwei Promille. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.