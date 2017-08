Waldshut-Tiengen Schienen-Veteranen auf Tour: Strecke von Koblenz nach Laufenburg/CH feiert 125-jähriges Bestehen

Der Verein "Depot und Schienenfahrzeuge" (DSF) lud mit einem großen Triebwagentreffen anlässlich des 125. Streckenjubiläum zu einigen nostalgischen Extrafahrten im Schweizer Koblenz ein.

Sommer, Sonne, Feier- und Jubiläumstag – dies alles konnte der Verein "Depot und Schienenfahrzeuge" (DSF) aus Koblenz mit einem großen Triebwagentreffen anlässlich des 125. Streckenjubiläums des Bahnstreckenabschnitts Koblenz – Laufenburg/Schweiz vereinen.

Bauverzögerungen auch 1892

Am 1. August 1892 wurde die Verbindungslinie zwischen Koblenz und Laufenburg/Schweiz, nach vielen Jahren der Bauverzögerung wegen Finanzierungsschwierigkeiten der mit dem Bau beauftragten Bahngesellschaft, aber auch wegen wetterbedingten Zwangsunterbrechungen im letzten Baujahr, eingeweiht.

Bis 1994 gab es auf diesem Streckenabschnitt Personenbeförderung. Heute fahren hier nur noch Güterzüge. Und so war der Jubiläumsanlass eine der heute seltenen Gelegenheiten, mit dem Zug auf dieser parallel zum Rhein verlaufenden Strecke diese, im wahrsten Sinne des Wortes, in vollen Zügen zu genießen.

Mit einer stattlichen Anzahl verschiedenster historischer Treibwagenzüge aus der ganzen Schweiz sowie den vereinseigenen Exemplaren wurde ein dichter Fahrplan getaktet, der die nötigen Rangiermaßnahme in Koblenz zwischen den fahrplanmäßigen Zügen auf den Strecken Richtung Winterthur, Baden und Waldshut berücksichtigte. Eine besondere Herausforderung war dies in der Station Laufenburg, da diese nur noch über ein Stumpfgleis am Bahnsteig für den S-Bahnbetrieb aus und in Richtung Basel verfügt.

Extrafahrt im Dampftriebwagen

Wer wollte, konnte von hier aus mit dem wohl ältesten Triebwagenvertreter beim Jubiläumsfest, einem Dampftriebwagen des Vereins Dampfgruppe Zürich/SBB Historic, noch weiter bis nach Stein-Säckingen fahren.

Triebwagen und Triebzüge lassen sich aus dem heutigen modernen Bahnbetrieb nicht mehr wegdenken, und so trafen an allen Stationen die Treibwagenveteranen auf ihre heutigen modernen Vertreter. Ebenso vielfältig wie die präsentierten Fahrzeuge war auch das vom Verein DSF gestaltete Rahmenprogramm auf dem Festgelände beim vereinseigenen Lokdepot Koblenz, das mit seinem Baujahr 1876 zu den ältesten Lokschuppen der Schweiz zählt. Der Verein selbst setzt sich seit 2004 für den Erhalt und den Betrieb historischer Triebwagen und Draisinen ein. Das international angereiste Publikum – nicht selten war auch französisch, englisch und italienisch zu hören – zeigte sich rundum von der Veranstaltung begeistert.