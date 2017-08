Waldshut-Tiengen Schausteller beruhigen ihre Fahrgäste: Strenge Gesetze schaffen Sicherheit auf der Chilbi

Die Schausteller auf der Chilbi überprüfen ihre Geräte ganz genau. Unfälle bei Fahrgeschäften sind demnach hierzulande sehr selten.

So mancher Besucher staunt auch bei der Waldshuter Chilbi nicht schlecht, welche Kräfte bei Fahrgeschäften auf den Fahrgast wirken. Seit der gestrigen Eröffnung vertrauten sich bereits Hunderte von Mutigen den Schaustellern an, um „bewegt, geschüttelt und durchgerührt“ zu werden, wie Hubert Faller, Sprecher der Schausteller an der Chilbi, es ausdrückt.

Nicht wenige werden den Unfall im Gedächtnis haben, der sich unlängst im US-Bundesstaat Ohio ereignet hat. Die Gondel eines Fahrgeschäfts war abgebrochen und hatte einen Menschen in den Tod gerissen. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um Materialversagen aufgrund von Korrosion gehandelt haben. „So etwas ist bei uns in Deutschland nicht denkbar“, beruhigt Faller. Abgesehen von leichtsinnigem Verhalten der Fahrgäste seien hierzulande kaum Unfälle mit Fahrgeschäften bekannt, die auf Mängel bei Material oder Montage zurückzuführen seien.

Grund sind die strengen gesetzlichen Vorgaben bei sogenannten schnelllaufenden Überkopf-Fahrgeschäften. Mindestens alle vier Jahre werden sämtliche sicherheitsrelevanten Träger und Gelenke eines Fahrgeschäfts durch Spezialisten des Tüv geröntgt. Die kleinsten Auffälligkeiten führen zum Austausch der jeweiligen Komponente. Einmal jährlich unterzieht der Tüv sämtliche Komponenten eines Fahrgeschäfts auch der optischen Prüfung. Ist alles in Ordnung, erteilt er dem Schausteller für ein weiteres Jahr die Ausführungsgenehmigung.

Neben dieser braucht er für den Betrieb eine spezielle Haftpflichtversicherung. Das Baurechtsamt prüft die Standsicherheit und Publikumsfähigkeit der sogenannten „Fliegenden Bauten“ nach jedem Aufbau. Holzblöcke und Betonplatten dienen bei bis zu 30 Tonnen schweren Fahrgeschäften auf dem abschüssigen Chilbiplatz der Stabilität. Jeden Morgen führen die Betreiber der Fahrgeschäfte eine eigene Überprüfung und eine Testfahrt durch. Zahnkränze werden begutachtet und gefettet.

Viele verwenden Checklisten, wie Thomas Blum aus Heidelberg, der Betreiber des „Shake“. „Die Sicherheit der Gäste ist unser oberstes Anliegen“, sagt Blum. Dies ist auch im Interesse des Schaustellers. Ein Zwischenfall kann, abgesehen vom Entzug der Ausführungsgenehmigung, zum Vertrauensverlust und zum Ruin eines Schaustellers führen. Mittlerweile verpflichten Schaustellerverbände ihre Mitglieder zu Schulungen und Weiterbildungen, zum Beispiel für den Betrieb eines Krans oder in Sachen Elektrik und Gas.

Auch sonst unterliegt die Sicherheit auf der Chilbi strengen Regelungen: Die Abstände zwischen den Fahrgeschäften und Hütten müssen als Rettungswege mindestens drei Meter breit sein, um die Durchfahrt einer Drehleiter zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das DRK vor Ort stationiert und die Polizei steht in Bereitschaft. Das ist notwendig, denn „an einem Chilbi-Feuerwerk können schon 10 000 bis 15 000 Besucher vor Ort sein“, sagt Faller. Ein Sicherheitsdienst sorgt im Festzelt und auf dem Rummelplatz für Ordnung.

Der Festplatz

23 Geschäfte gibt es auf der diesjährigen Waldshuter Chilbi. Zu den schnelllaufenden gehören das „Shake“, das „Chaos“, das „Miami“, das „Rio“ und das Kettenkarussell. Die drei Kinderkarussells zählen zu den langsamlaufenden Fahrgeschäften. Hinzu kommen verschiedene Spiel-, Los- und Schießbuden sowie Verkaufsgeschäfte.

"Es ist sicherer geworden"

Hubert Faller ist seit 1980 Sprecher der Schausteller an der Waldshuter Chilbi und in der fünften Generation Schausteller.

Herr Faller, wie hat sich die Chilbi, auch unter dem Aspekt der Sicherheit, in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Es ist sicherer geworden. Besonders die Vorschriften für Materialprüfungen und Standsicherheit zählen in Deutschland zu den strengsten. Die Schausteller selbst sind Spezialisten und verpflichten sich zu Schulungen und Fachwissen. Auch in eigenem Interesse – einen Vertrauensverlust kann sich heute kein Schausteller leisten.

Finden Sie die Vorschriften angemessen?

Größtenteils ja. Allerdings ist vieles auch übertrieben. Zum Beispiel passen die Sicherheitskonzepte, die aus der Loveparade-Katastrophe 2010 hervorgegangen sind, teilweise nicht zu den Bedingungen auf kleinen Volksfesten. Auch die in Deutschland einzigartige Anwendung der geplanten Europanorm auf ohnehin schon ausgiebig geprüfte Altbestände bei Fahrgeschäften könnte so manchen Schausteller in den Ruin treiben.

Wie wirkt sich der Zustand des Chilbiplatzes auf den Betrieb der Chilbi aus?

Die Abschüssigkeit ist im Normbereich und kein Problem. Mit Unterstellböcken wird sie für die Fahrgeschäfte ausgeglichen. Der Vorteil ist, dass bei Regen das Wasser schnell abläuft. Die vielen Löcher werden mit zwei Lastwagenladungen Schotter vom städtischen Bauhof gefüllt. Das Platzangebot hier ist begrenzt, aber wir nutzen es optimal aus.

Warum gibt es auf der Chilbi nicht die ganz großen Achterbahnen?

Es lohnt sich nicht. Sie brauchen viel Platz und kosten viel Geld. Viele Besucher trauen sich nicht, sie zu fahren, oder der Nervenkitzel ist anderen nicht groß genug, denn, gegen den Gigantismus der großen Parks kommen wir nicht an. Die Chilbi hat in ihrer bekannten Form mit Festzelt und großem Spektrum an Fahrgeschäften von klein bis groß eine seit Jahrzehnten funktionierende Mischung für Jung und Alt. Diese Attraktionen werden von den Besuchern auch mehrmals nacheinander gefahren. Vielfalt ersetzt somit die große Maschine. Wir nutzen den vorhandenen Platz dazu optimal aus. Darüber hinaus ist genau diese Mischung auch das Identifikationsmerkmal der Waldshuter Chilbi.