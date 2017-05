Waldshut-Tiengen Schauspieler Charles Brauer liest Schülertexte im Tiengener Schlosskeller

Der bekannte Schauspieler ("Tatort") und Hörbuchsprecher wird am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr, Texte, die in der Arbeitsgemeinschaft für kreatives Schreiben der Realschule Tiengen entstanden sind, mit Leben füllen.

Tiengen – Bei einem kulturellen Abend am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr präsentiert der Schauspieler Charles Brauer im Schlosskeller Texte jugendlicher Autorinnen der Realschule Tiengen. Die Werke sind in der Arbeitsgemeinschaft für kreatives Schreiben entstanden.

Gemeinsam mit einem renommierten Schauspieler auf der Bühne zu stehen, erlebt man nicht alle Tage. So ist es für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für kreatives Schreiben ein ganz besonderes Erlebnis, dass Charles Brauer, bekannt als Tatort-Kommissar Peter Brockmüller, ihre selbstverfassten Texte vorträgt. Als professioneller Hörbuchsprecher versteht er es, seine Zuhörer zu fesseln, die Texte mit Leben zu füllen und so richtig zum Leuchten zu bringen. Die literarische Arbeit an Schulen ist für Charles Brauer ein sehr wichtiges persönliches Anliegen. Daher tritt er in diesem Jahr bereits zum vierten Mal zusammen mit der AG für kreatives Schreiben in Tiengen auf.

Jeden Donnerstag begeben sich die jungen Nachwuchsautorinnen ins Reich der Fantasie, wenn sie in der kreativen Schreibwerkstatt der Realschule Tiengen Verse schmieden, Dialoge verfassen oder Geschichten schreiben. Ihre Ideen finden sie in der Natur, der Tagespresse, in Bildern oder Begriffen, die ihre Kreativität zum Sprudeln bringen. In ihrem kreativen Prozess werden sie von Gesine Cahenzli und Stephanie Schweitzer unterstützt, die sie individuell beraten und sie bei der Entwicklung und Überarbeitung ihrer Texte begleiten. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, Freude am Schreiben und am kreativen Umgang mit Sprache zu vermitteln. Regelmäßig nehmen die Teilnehmer der AG auch an Schreibwettbewerben teil und erzielten dabei bereits einige Erfolge.

Im ersten Programmteil des Kulturabends liest Charles Brauer Texte, die die jungen Autorinnen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft selbst verfasst haben. Der Saxophonist Benedict Boll, ebenfalls Schüler der Realschule Tiengen und Preisträger bei „Jugend musiziert“, verleiht der Veranstaltung einen passenden musikalischen Rahmen. Im zweiten Block wird Charles Brauer das Publikum mit der Lesung ausgewählter literarischer Texte renommierter Autoren unterhalten.