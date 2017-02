Neue Fußgängerzone zwischen Marktplatz und Unterer Hauptstraße sowie bestehender Fußgängerzone wird rund 30 Meter lang.

Das Sanierungsgebiet "Tiengen – Innenstadt Süd" geht einen weiteren Schritt voran. Neben den geplanten beiden neuen Geschäftshausprojekten von Claus Schleith und Volksbank Hochrhein soll auch in die Verkehrsführung in der südlichen Innenstadt Bewegung kommen. Geplant ist eine Erweiterung der Fußgängerzone um 30 Meter. Die soll zwischen Markplatz über die Untere Hauptstraße bis zur jetzigen Fußgängerzone entstehen, damit die geplanten Handelsflächen fußläufig an die bestehende Fußgängerzone angebunden werden können. Die erweiterte Fußgängerzone ist unter anderem auch Voraussetzung dafür, dass die Modekette H&M eine Filiale im Volksbank-Neubau eröffnet.

Wenn die Untere Hauptstraße dann teilweise zur Fußgängerzone wird, muss die Verkehrsfühung geändert werden. Eine mögliche neue Variante stellte Andreas Weber von der Planungsgruppe Kölz aus Ludwigsburg. Die neue Verkehrsplanung berücksichtigt eine neue Ausfahrt über die Weihermattstraße auf die Klettgaustraße in beide Richtungen. Wie bisher sollen Verkehrsteilnehmer aus der Heckerstraße und vom östlichen Ende der Unteren Hauptstraße auf die Klettgaustraße einbiegen können.

Der Waldshut-Tiengener Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Verkehrsplanung auf Grundlage der favorisierten Untersuchungsvariante aus. Zudem beauftragte der Gemeinderat die Arbeitsgemeinschaft Wick und Partner aus Stuttgart und das Planungsbüro Kaiser aus Waldshut-Tiengen mit der Ausarbeitung der Entwurfsplanung für die Verkehrsanlagen. Die Kosten dafür betragen 67 400 Euro.

Andreas Weber informierte den Gemeinderat, dass eine "Erweiterung der Fußgängerzone mit Unterbrechung der Durchgängigkeit der Unteren Hauptstraße in Verbindung mit einem zu realisierenden Anschluss der Weihermattstraße an die Klettgaustraße zu einer wesentlichen Verkehrsberuhigung in der südlichen Innenstadt beitragen würde". Zwar würde es damit eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens an den Knotenpunkten Weihermattstraße und Heckerstraße zur Klettgaustraße geben, diese Stufe das Planungsbüro aber als vertretbar ein.

Diskussionen im Gemeinderat gab es über mögliche Kreisverkehr- oder Ampellösungen an den Ausfahrten zur Klettgaustraße. Tiefbauamtsleiter Theo Merz: "So weit sind wir noch nicht mit den Planungen, aber wir lassen beide Möglichkeiten prüfen." Geprüft werden soll auf Vorschlag einiger Stadträte auch, ob die Brühlgasse ebenfalls teilweise zu einer Fußgängerzone werden soll.

Das Projekt

Ziel des Sanierungskonzeptes "Tiengen – Innenstadt Süd" ist es, den südlichen Innenstadtbereich in Tiengen aufzuwerten und zu stärken. Zudem soll die Verkehrsführung zur Erschließung des Gebietes verändert werden. Ziel ist es die Untere Hauptstraße, Heckerstraße, Brühlgasse und Sulzerring vom Durchgangsverkehr zu entlastet.