Waldshut Sanierungen in Innenstadt gehen zügig voran

Wallstraße wird eventuell früher fertig als geplant. Die Stufe im Metzgertörle wird im Rahmen der Sanierung beseitigt und der Durchgang soll heller gestaltet werden.

Waldshut – Die Sanierung der westlichen Waldshuter Wallstraße ist in vollem Gange. Seit Ostern wird dort ein Stein nach dem anderen verlegt und neue Leitungen werden gezogen. Parallel zur Sanierung der westlichen Wallstraße wird seit vergangenen Montag auch der Durchgang Metzgertörle saniert. Beide Projekte gehören zum Sanierungsprogramm Stadterneuerung Waldshut, das von Bund und Land gefördert wird.

Während der Arbeiten im Metzgertörle ist der Durchgang für Passanten gesperrt. Fertig soll die Maßnahme voraussichtlich am 9. Oktober sein. Im Metzgertörle wird der Bodenbelag samt Sockelleisten erneuert, informiert Theo Merz, Leiter des städtischen Tiefbauamtes. Zudem wird in diesem Zuge auch die Stufe im Eingangsbereich der Alten Metzig entfernt. Joachim Baumert, Waldshut-Tiengens Bürgermeister: "Damit beseitigen wir endlich die Stolperfalle." Damit einher geht die Erhöhung des Bodens um 15 Zentimeter, um einen Ausgleich in der Höhe zum Eingangsbereich der Alten Metzig zu erzielen.

Eine weitere Maßnahme ist die Erhellung des Durchgangs. So soll nicht nur das Gewölbe besser zur Geltung kommen, sondern vor allem sollen Menschen abschreckt werden, die dort ihren Müll illegal entsorgen oder dort urinieren, was in der Vergangenheit immer wieder für Ärger sorgte. "Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahme greifen wird. Ist das nicht der Fall, dann werden wir uns weitere Schritte vorbehalten", so Baumert.

Die westliche Wallstraße, die 182 Meter umfasst, soll nach dem Beispiel des östlichen Abschnitts aufgewertet und verschönert werden. Erik Pietzschel vom städtischen Tiefbauamt: "Aktuell werden die Leitungen von Telekom und Stadtwerken wie beispielsweise die Hausanschlüsse verlegt. Klappt dies schnell, dann könnten wir ein halbes Jahr früher mit der gesamten Sanierung – also schon diesen Herbst – fertig werden. Das liegt aber an den Auftraggebern." Geplant war eine Sanierungszeit von rund einem Jahr. Bisher ist rund die Hälfte der zu sanierenden Straße fertiggestellt. Pietzschel: "In der nächsten Woche soll das westliche Teilstück des Sanierungsbereichs fertig werden. Dann folgt der östliche Teil und anschließend der letzte Abschnitt Rathausplatz." Die Kosten belaufen sich dafür auf 800 000 Euro.