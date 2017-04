Waldshut-Tiengen Sanierung in Tiengen, Aus in Waldshut: So begründet der Gemeinderat seine Freibad-Entscheidung

Sanierung in Tiengen, Aus in Waldshut: So begründet der Gemeinderat seine Freibad-Entscheidung

Nach turbulenter Diskussion stimmt der Gemeinderat von Waldshut-Tiengen für eine Ein-Bad-Lösung. Die Hoffnung, das Waldshuter Freibad doch noch retten zu können, wurden zerschlagen.

Alle Versuche, das Waldshuter Freibad noch vor dem Untergang zu retten, waren vergebens – allen voran der Vorstoß der beiden CDU-Stadträte Peter Kaiser und Rita Mosel. Am Ende kam es, wie von vielen bereits im Vorfeld orakelt. Der Gemeinderat stimmte nach einer mit viel Leidenschaft geführten Debatte für eine Ein-Bad-Lösung. Das bedeutet: Das Freibad in Tiengen wird saniert, voraussichtlich für mehr als vier Millionen Euro; für das Waldshuter Freibad ist das Aus eingeläutet. Damit, so die mehrfach vorgetragene Begründung, habe Waldshut alsbald ein saniertes Hallenbad und Tiengen ein saniertes Freibad. Das Waldshuter Freibad wird voraussichtlich so lange offenbleiben, bis die Sanierungen in Tiengen und im Waldshuter Hallenbad, das seine Öffnungszeiten künftig ausweitet, abgeschlossen sind oder das Gesundheitsamt das Bad wegen zu schlechter Wasserqualität schließen lässt.

Zum Einstieg in den von vielen Bürgern mitverfolgten Tagesordnungspunkt verwies Oberbürgermeister Philipp Frank noch einmal auf die prekäre Finanzlage der Stadt Waldshut-Tiengen. Passend dazu, ließ er den Genehmigungsbericht des Regierungspräsidiums zum Haushalt 2017 verteilen. Darin appelliert die Freiburger Behörde unter anderem, künftige Investitionen an die Finanzierbarkeit anzupassen. Zudem sollten sich Verwaltung und Politik "eingehend mit möglichen Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung der Ertragskraft auseinandersetzen.

So reagierten die Bürger aus Waldshut-Tiengen

Wie schwer sich viele Stadträte mit der Freibad-Entscheidung taten, offenbarten die Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden. Mit Ausnahme von Harald Württenberger (Freie Wähler) und Harald Ebi (FDP) konnten die anderen Sprecher kein einheiltiches Stimmungsbild ihrer Fraktionen wiedergeben. So Helmut Maier für die CDU, sein SPD-Kollege Gerhard Vollmer und Paul Albiez-Kaiser für die Grünen. Schnell kristallisierte sich trotz aller Bedenken, Bauchschmerzen und Vorbehalte jedoch heraus, dass es auf eine Ein-Bad-Lösung hinausläuft.

Aber selbst die letztlich beschlossene Ein-Bad-Lösung, komme, so Oberbürgermeister Philipp Frank einer Herkulesaufgabe gleich. Aber, so der OB weiter: "Wir alle hier sind bereit, uns dieser Herkulesaufgabe zu stellen." Wohl auch in Richtung der mehreren hundert Besucher gewandt, sagte Frank: "Das Schreckensszenario ist nicht die Ein-Bad-Lösung, sondern die Kein-Bad-Lösung." Und er räumte ein, dass dies die schwerste Entscheidung seiner bisherigen Amtszeit sei. Der Arbeit der Bürgerinitiativen zollte er Respekt und Hochachtung.



Für die CDU-Fraktion appellierte Helmut Maier aus Kostengründung für die Sanierung von Tiengen. Für die SPD-Fraktion erinnerte Gerhard Vollmer, dass der Gemeinderat die Freibad-Entscheidung seit 1996 vor sich her geschoben habe. Auch sein Votum fiel pro Tiengen aus. Ebenso wie Maier hielt auch Vollmer eine spätere Sanierung des Waldshuter Bades für möglich. Für die Freien Wähler, so Fraktionssprecher Harald Württenberger, gebe es politisch nur eine Lösung und zwar die Sanierung des Tiengener Bades. Auch, so Württenberger, "weil uns das Spital die Haare vom Kopf frisst". Bernhard Boll (AfD) hielt die Sanierung des Tiengener Freibades für sinnvoll, Paul Klahn (Linke) wollte dagegen lieber das Waldshuter Freibad sanieren.

Die FDP-Fraktion war sich ebenfalls einig, Tiengen zu sanieren, brachte aber eine weitere Option ins Spiel. Joachim Tröndle forderte, nach einer abgeschlossenen Sanierung in Tiengen erneut über die Zukunft des Waldshuter Freibades zu entscheiden. Dies wurde aber abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde der Vorstoß von Peter Kaiser und Rita Mosel (beide CDU). Sie forderten lediglich eine Modernisierung der Technik in beiden Freibädern bei gleichzeitigem Verzicht auf weitreichende Aufhübschungen.

Bürger zeigen Engagement

