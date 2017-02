Sanierung Wallstraße startet nach Ostern

Westliche Wallstraße soll attraktiver werden. Künftig sollen nur Anwohner nachts dort parken

Waldshut – Nach Ostern soll es mit der Sanierung der westlichen Wallstraße in Waldshut losgehen. Erik Pietzschel vom städtischen Tiefbauamt stellte das Planungskonzept dafür jetzt dem Waldshut-Tiengener Gemeinderat vor, der mehrheitlich für das Konzept stimmte. Lediglich die FDP-Fraktion stimmte dagegen. FDP-Stadtrat Harald Ebi: "Wenn man auf die finanzielle Lage der Stadt blickt, sollte man das Bauvorhaben vielleicht zurückstellen. Es wird in der nächsten Zeit noch einiges auf uns zukommen in Sachen Brandschutz." Theo Merz, Leiter des städtischen Tiefbauamtes: "Es handelt sich in Waldshut um ein ausgewiesenes Sanierungsgebiet von Land und Bund. Wir haben uns verpflichtet, die Maßnahmen durchzuführen und die Mittel dafür liegen bereit."

Vorbild für die Sanierung der westlichen Wallstraße ist die östliche Wallstraße/Marienstraße, die bereits 2014 saniert wurden. Anders also dort soll es keine Fußgängerzone im westlichen Bereich geben, theoretisch wäre sie aber möglich. Somit bleibt der bisherige Status quo bestehen. Voraussichtlich im Mai oder Juni 2018 soll das Projekt, das Teil des Sanierungsprogramms Stadterneuerung Waldshut ist, abgeschlossen sein.

Auch über das nächtliche Parken wurde im Gemeinderat diskutiert. Auf Antrag von Freie-Wähler-Stadtrat Harald Württenberger stimmten die Stadträte mehrheitlich dafür, dass nach der Sanierung nur noch Anwohner mit Ausweis in der westlichen Wallstraße parken dürfen. CDU-Stadtrat Peter Kaiser setzte sich für eine Be- und Entladezone im westlichen Bereich der Straße ein. Auch dafür stimmte der Gemeinderat mehrheitlich.

Thema im Gremium waren auch die Parkplätze vor dem Rathaus, die nach der Sanierung bestehen bleiben sollen. SPD-Stadträtin Claudia Hecht schlug vor, die Parkplätze nur für Mitarbeiter des Rathauses anzubieten. "So gibt es weniger Park-Suchverkehr in der Wallstraße", erläuterte Claudia Hecht. "Es ist mir einen großes Anlagen, dass die Attraktivität dort gesteigert wird."

Geplant war die Sanierung der Wallstraße bereits für das vergangene Jahr. Zur Verzögerung war es gekommen, weil die Stadtwerke Waldshut-Tiengen ein Nahwärmenetz geplant haben, dass bei den Anwohnern aber auf kein Interesse stieß. Ziel der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Waldshut-Innenstadt" ist es den Straßenzug attraktiver zu gestalten.