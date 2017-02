Waldshut Sanierung: Es geht voran mit der Wallstraße

Sanierung soll nach Ostern losgehen und rund ein Jahr lang dauern. Am 20. Februar soll der Gemeinderat über das genaue Konzept entscheiden.

Waldshut – Fast ein Jahr lang war es ruhig um die westliche Wallstraße, jetzt soll es mit der Sanierung nach Ostern losgehen. Voraussichtlich im Mai oder Juni 2018 soll das Projekt, das Teil des Sanierungsprogramms Stadterneuerung Waldshut ist, abgeschlossen sein. Bei einer Bürgerinformation im Waldshuter Rathaus stellten Theo Merz, Leiter des städtischen Tiefbauamtes, und Erik Pitzschel, ebenfalls vom Tiefbauamt, das Projekt Wallstraße rund 40 Bürgern, darunter Anwohner, Einzelhändler und Vertreter des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises, vor. Der Sanierungsbereich, der 182 Meter umfasst, soll in Teilstücken – nach dem Beispiel des östlichen Abschnitts – aufgewertet und verschönert werden. Oberbürgermeister Philipp Frank: "Es entsteht hier etwas Schönes, auf das sich die Bürger freuen können."

Der Waldshut-Tiengener Gemeinderat soll am 20. Februar über das genaue Konzept entscheiden. Theoretische wäre es möglich, die westliche Wallstraße so wie die östliche in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Voraussetzung dafür wäre jedoch laut OB Frank die Schaffung von neuen stadtnahen Parkplätzen. Die im Vorfeld vom Gemeinderat bevorzugte Variante sieht daher eine Nutzung nach dem aktuellen Status quo vor. Das heißt, die Wallstraße soll weiterhin für den Verkehr befahrbar und das Parken zwischen 19 und 6 Uhr erlaubt bleiben. Allerdings sollen die rund 20 Plätze nach der Sanierung auf die nördliche und südliche Wallstraße verteilt werden. Bisher ist das ausschließlich an der nördlichen Seite möglich. Weiterhin vorgesehen ist auch eine Zone für Warenan- und ablieferung. Erik Pitzschel, der die Bauleitung übernehmen wird: "Mit der aktuellen Planung lassen wir uns alle Optionen für eine mögliche Nutzung offen."

Geschäftsmann Stefan Kaiser äußerte während der Bürgerinformation Bedenken wegen der An- und Ablieferung der Waren in der Bauzeit. Geplant ist, das der Lastwagenverkehr in diesem Zeitraum über die Kaiserstraße geleitet werden soll. "Bei meinem Geschäft gibt es diese Möglichkeit nicht." Dazu Theo Merz: "Während der Sanierung der östlichen Wallstraße hat die An- und Ablieferung funktioniert. Die Einzelhändler müssen mit der Baufirma in direkten Kontakt treten und sich absprechen."

In der Planung vorgesehen ist ein barrierefreier Zugang zum Rathaus. Zudem sollen dort eine Elektrotankstelle mit zwei Stellplätzen und drei Kurzzeitparkplätze realisiert werden. Dazu merkte SPD-Stadträtin Claudia Hecht an, dass es doch schöner wäre, wenn die Fläche frei von Parkplätzen genutzt werden könne. OB Frank: "Es handelt sich um ein Rathaus, das täglich von Bürgern aufgesucht wird." Auch die städtischen Mitarbeiter würden zwischen den Rathäusern in Waldshut und Tiengen pendeln. "Die Aufenthaltsqualität ist aufgrund des Brunnens trotzdem gegeben." Deshalb plädiert Frank klar für die Parkplätze. Letztendlich wird aber der Gemeinderat über die Nutzung der Wallstraße entscheiden.

Sanierung

Bereits 2015 hat die Stadt die Wallstraße beim Regierungspräsidium als Sanierungsgebiet angemeldet, um eine Förderung vom Bund und Land zu erhalten. Doch danach wurde es ruhig um die Wallstraße, obwohl die Sanierung in Höhe von 800 000 Euro für 2016 geplant war. Grund dafür war, dass geprüft wurde, ob eine Nahwärmeversorgung eingeführt werden kann. Die habe bei den meisten Bürgern aber keine Zustimmung gefunden. Tiefbauamtsleiter Theo Merz: "Jetzt müssen wir mit der Sanierung in die Gänge kommen, denn Geld dafür liegt bereit."