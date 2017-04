Waldshut-Tiengen Saisonstart für beide Freibäder am 1. Mai

Rutsche in Waldshut fällt durch TÜV-Prüfung durch

Waldshut-Tiengen – Obwohl die letzten Stunden für das Waldshuter Freibad gezählt sind, setzen die Mitarbeiter der Stadtwerke Waldshut-Tiengen, die beide städtischen Freibäder betreiben, genauso viel Herzblut in die Ausbesserungsarbeiten wie vor der Entscheidung des Gemeinderates. Der hat jüngst entschieden, aus finanziellen Gründen nur das Tiengener Bad zu sanieren. Bislang ist unklar, wann mit der Sanierung in Tiengen begonnen werden soll. Laut Stadtverwaltung soll bis zur Fertigstellung des neuen Freibads in Tiengen das Waldshuter in der Sommersaison geöffnet bleiben. Beide Freibäder werden somit am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr ihre Türen für die Badegäste öffnen. Melanie Frank, Pressesprecherin der Stadtwerke: "Die ersten zehn zahlenden Besucher pro Freibad erhalten eine Überraschung."

Außer den üblichen Ausbesserungsarbeiten und dem Streichen der Becken wurden in diesem Jahr keine größeren Investitionen in den Freibädern getätigt. Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen: "Bis zuletzt werden wir die Bäder in Schuss halten." Doch einen Wermutstropfen gibt es: Die Rutsche im Waldshuter Freibad ist bei einer TÜV-Überprüfung durchgefallen. Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen: "Die Rutsche ist zu hoch für die niedrige Wassermenge."

Wie bereits im vergangenen Jahr leiten Markus Seyboldt und Sascha Rupp mit ihrem Team beide Bad-Cafés unter dem Namen Hot King. Für Besucher, die ausschließlich die Bad-Cafés besuchen möchten, ist der Eintritt frei.

Zwei Veranstaltungen sind bisher geplant: Ein Sport- und Familienfest unter dem Motto „Badenova bewegt“ am Samstag, 24. Juni, im Freibad Waldshut und ein Familienfest, organisiert von den Stadtwerken am Sonntag, 13. August, in Tiengen.

Für die neue Saison können die Stadtwerke die Vorjahrespreise beibehalten. Badegäste, die im Besitz einer Mehrfach-, Saison- oder Jahreskarte sind, haben die Möglichkeit, beide Freibäder in Tiengen und Waldshut zu besuchen. Die Freibäder sind täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bei schlechter Witterung von 10 bis 14 Uhr.

Pro Freibad Waldshut

Bei der Eröffnung der Freibadsaison in Waldshut am 1. Mai, 10 Uhr, wird auch der Verein Pro Freibad Waldshut dabei sein. Er möchte die Gelegenheit nutzen, um sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Einem netten Beisammensein, Fußball- oder Volleyballspiel oder Baden steht nichts im Wege und so können alle Freibadbesucher in einen schönen 1. Mai und eine noch schönere Freibadsaison starten.