Krenkingen Sänger zufrieden mit 16 Auftritten

Der Männergesangsverein Krenkingen zieht Bilanz. Die Versammlung bestätigt Klaus Schilling als Vorsitzenden.

Krenkingen (sus) Im Gasthaus Posthorn hielt der Männergesangsverein Krenkingen seine Hauptversammlung ab. Teilneuwahlen waren das Hauptthema der Versammlung. Es galt zu wählen den Vorsitzenden, den Schriftführer, den zweiten Kassier, den Kassenprüfer und den Notenwart. Der stellvertretende Ortsvorsteher Christian Hug, der gleichzeitig als Wahlleiter fungierte, dankte dem Verein. Es sei ein erfolgreiches Jahr gewesen. Der Vorsitzende Klaus Schilling wurde dann in seinem Amt bestätigt. Schriftführer Dieter Schwenninger übernimmt wieder das Amt des Schriftführers. Manfred Müller wurde in seinem Amt als erster Kassier bestätigt. Zweiter Kassier wird Gerhard Albicker. Martin Müller wiederum übernimmt erneut das Amt des Notenwarts. Das vergangene Jahr sei ein Jubiläumsjahr gewesen, erläuterte der Schriftführer dann in seinem Bericht. In der Tat existiert der Männerchor bereits seit 1966. Insgesamt 16 Auftritte hätten sie über das Jahr verteilt gehabt. Auch ein Gospelprojektchor sei gegründet worden, der bei den Zuhörern viel Anklang gefunden habe. Zu den letztjährigen Höhepunkten zähle das Jubiläumskonzert im Oktober und ein Konzert im November im Schlosskeller in Tiengen. Beide Male sei das Publikum voll des Lobes gewesen. Chorleiter Andreas Thoma bestätigte, es sei ein anstrengendes Jahr gewesen. Sein persönlicher Höhepunkt sei dabei das Konzert im Schlosskeller gewesen. Gerne würde er das dieses Jahr wiederholen. Die 21 Sänger hätten vergangenes Jahr 32 mal geprobt, fuhr Kassier Manfred Müller fort, mit einer durchschnittlichen Probestatistik von 81 Prozent. 100 Prozent dabei gewesen sei Kurt Steiert, einmal gefehlt hätten Dieter Schwenninger, Martin Müller und Bruno Schilling.

Zweimal gefehlt hätten Alfred Böhler und er selbst, dreimal gefehlt hätte Hansi Schauer. Auch für das laufende Jahr ist schon einiges geplant. Auf dem Programm stehen auch die Gestaltung eines Altennachmittags, die Gestaltung der Messe im Krankenhaus sowie die Ehrung der Mitglieder, die bereits 50 Jahre beim Chor dabei sind. Der Vorsitzende bedankte sich bei seinem Team und den Chormitgliedern für die gute Zusammenarbeit.