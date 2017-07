vor 2 Stunden Hans-Joachim Klähn Krenkingen SV Krenkingen steht sportlich und wirtschaftlich gut da

Der SV Krenkingen hat eine erfolgreiche Saison hinter sich und steht sportlich und wirtschaftlich gut da. Der ersten Mannschaft gelang der Aufstieg in die Kreisliga A, die A-Jugend steigt in die Landesliga A auf. Herrmann Thoma wurde in der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt, neuer stellvertretender Vorsitzender ist Fabian Müller.