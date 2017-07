Gurtweil SV Gurtweil sucht für seine Jugend händeringend Trainer

Trainer und Schiedsrichter werden im Jugendfußball derzeit händerringend gesucht, auch beim SV Gurtweil. Trotz sportlicher gesellschaftlicher Herausforderungen blickt der Vorstand zufrieden in die neue Saison.

Gurtweil (sl) Die Jugendabteilung des Sportvereins Gurtweil startet mit der gleichen Führungsmannschaft in die neue Fußballsaison 2017/18. Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Dirk Hahn (Jugendleiter), Jürgen Gampp (Stellvertreter) und Andy Hessenauer (Finanzen)

.Der Abteilungsleiter Dirk Hahn leitete zusammen mit seinem Stellvertreter Jürgen Gampp die Hauptversammlung im SVG-Vereinsheim. Beide berichteten über die vielen Aktivitäten der sechs Jugendmannschaften, die mit unterschiedlichen Erfolgen ihr fußballerisches Können weiterentwickelten. Mit Blick auf die neue Saison sagte der Abteilungsleiter: „Wir suchen händeringend Trainer und Betreuer“ für die etwa 70 jungen SVG-Fußballspieler, angefangen mit den Bambinis (ab dem vierten Lebensjahr) bis hin zu den C-Jugendspielern im Alter von zwölf bis 14 Jahren.

In Kooperation mit der Jugendabteilung des FC Tiengen, vertreten durch deren Leiter Bernd Glasstetter, wird man für das kommende Fußballjahr vor allem im Bereich der C- und B-Jugend nach Lösungen suchen. Schwierig sei es außerdem für viele Vereine, Schiedsrichter für die vielen Jugendspiele zu finden. Auf ein weiteres, sensibles Thema in der Ausbildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen wies der SVG-Vorsitzende Dietmar Nagl hin. Vor dem Hintergrund der in den zurückliegenden Jahren bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in Vereinen, Schulen und Kirchen muss zwischenzeitlich ein vom Jugendamt vorgegebener Präventionskatalog beachtet werden, der die Vereinsarbeit nicht leichter mache.

Trotz der vielen Herausforderungen blickt das alte und neue Führungsteam der SVG-Jugendabteilung der nächsten Saison zuversichtlich entgegen. Mit den Worten „Wir wollen weiterführen, was wir aufgebaut haben“, bedankte sich Dirk Hahn bei den über 20 Teilnehmern und schloss die Jugendhauptversammlung.