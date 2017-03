Waldshut-Tiengen SPD Tiengen: Genossen spüren Aufwind

Auch beim SPD-Ortsverein Tiengen macht sich der Martin-Schulz-Effekt bemerkbar. Rita Schwarzelühr-Sutter und Gerhard Vollmer zeichnen Alt-Stadtrat Wolfgang Hörr für 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD aus.

Tiengen – Kräftigen Aufwind verspürt der SPD-Ortsverein Tiengen. Bei der Hauptversammlung in der Klettgauer Bierhalle freute sich der Vorsitzende Gerhard Vollmer über drei Neuzugänge. "Ich vermute, dass wir diesen Zuwachs auch der Popularität des neuen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu verdanken haben", sagte er. Unter den Gästen konnte er Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und SPD-Bundestagsabgeordnete begrüßen.

Bei seinem Rückblick erinnerte Vollmer an den Wechsel in der Führung der Stadt und stellte die Frage: "Kehrt er gut, kehrt er nicht gut?" Bestürzend sei jedenfalls der Rücktritt von Bürgermeister Martin Gruner gewesen. Zahlreiche zusätzliche Sitzungen waren erforderlich, um sich über aktuelle kommunalpolitische Themen abzustimmen – Schwimmbäder, Spitäler und Ärztemangel. Daneben galt es, das schlechte Ergebnis der letzten Landtagswahl zu verkraften. "Das war alles sehr belastend", sagte Vollmer. Nach 44 Jahren im Vorstand hätte er daher gerne sein Amt als Vorsitzender abgegeben, aber da sei noch niemand bereit gewesen. Stellvertreterin Sylvia Döbele dankte Vollmer für sein Engagement. Er sei eine Persönlichkeit, die man mit der SPD identifiziere.

Rita Schwarzelühr-Sutter berichtete aus Berlin. Zur Nominierung Walter Steinmeiers als Bundespräsident sagte sie: "Erst haben wir gedacht, da verlieren wir einen guten Außenminister. Aber jetzt bin ich davon überzeugt, dass er uns auch in seinem neuen Amt guttut." Zum Thema Martin Schulz sagte Schwarzelühr-Sutter: "Mit ihm kam ein Mann, der Dinge ausspricht, die die Menschen bewegen, vor allem soziale Themen." Der Druck auf die mittleren und unteren Schichten werde immer größer. Um die steigenden Mieten aufzufangen, wurde zwar auf Drängen der SPD das Wohngeld erhöht und der soziale Wohnungsbau gefördert, "aber da gibt es noch viel zu tun", so die Staatssekretärin. Die vielen Neuzugänge hätten gezeigt, dass der SPD-Zug ins Rollen gekommen sei und viele nicht länger bereit seien, in "Merkels Schlafwagen" mitzufahren. Wegen der zunehmenden Problematik bei den grenznahen Atomkraftwerken kam aus der Runde die Forderung nach einheitlichen, europaweiten Sicherheitsstandards. Rita Schwarzelühr-Sutter: "Davor würde ich eher warnen, weil dann die Gefahr besteht, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt."

Zum Abschluss der Hauptversammlung zeichnete die Lauchringer Bundestagsabgeordnete Wolfgang Hörr aus, der seit 40 Jahren SPD-Mitglied ist und in dieser Zeit zahlreiche öffentliche Ämter bekleidete. "Du hast Dich in vielfältiger Weise eingebracht und Dich für die Gesellschaft engagiert", sagte sie. Änderungen gab es bei den Vorstandswahlen: Neuer Beisitzer wurde Markus Jäger. Sylvia Döbele gab den stellvertretenden Vorsitz ab, bleibt aber als Beisitzerin im Vorstand. Über ihre Nachfolge wird am 24. März entschieden.