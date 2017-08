vor 19 Stunden Peter Rosa Waldshut-Tiengen Rutsche im Freibad Waldshut gesperrt – Sicherheitsstandards nicht mehr erfüllt

Vermehrte Unfälle haben zu einer Überprüfung von Spiel- und Sportgeräten in den Freibädern Waldshut und Tiengen durch den TÜV geführt. Das Ergebnis ist die Sperrung der Rutsche in Waldshut und einzelner Spielgeräte in Tiengen.