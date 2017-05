Waldshut Rundgang: Das bietet der erste Marché Mediterrané in der Kaiserstraße

Rundgang: Das bietet der erste Marché Mediterrané in der Kaiserstraße

Der Marché Mediterrané lädt zum Bummeln und Probieren ein. Händler aus Marrokko und Frankreich bieten in der Kaiserstraße bis Samstag, 20. Mai, südländische Leckereien.

Der Duft von frisch gebackenem Brot und Flammkuchen sowie ein Hauch von feinstem Lavendel und verträumte französische Akkordeonklänge laden noch bis Samstag zum ersten "Marché Mediterrané" in der Kaiserstraße ein. Unter dem Motto "Ein Tag wie am Mittelmeer" hat der Waldshuter Werbe- und Förderkreis in diesem Jahr Händler von mediterranen Spezialitäten eingeladen. Neun Stände mit verschiedenen Angeboten machen Lust auf Bummeln und Probieren.

Am Mittwoch genossen die ersten Besucher bereits ein Glas Wein und elsässischen Flammkuchen bei strahlendem Sonnenschein. Neben den Klassikern Wein und Käse werden unter anderem französische Trockenwurst, Arganöl aus Marokko, selbstgemachte Seifen und süße Leckereien aus Frankreich angeboten. Die meisten Händler hatten eine weite Anreise und haben ihren Weg von Frankreich bis nach Waldshut gefunden. Andere sind Deutsche mit französischen oder marokkanischen Wurzeln und bieten Spezialitäten aus ihrem Heimatland an.

Organisator Rolf Kaus betont die Einzigartigkeit der Produkte: "Mir ist es wichtig, den Leuten neue Sachen zu bieten, die sie so noch nicht kennen oder bereits hier kaufen können." Das neue Marktkonzept ersetzt den französischen Markt der bislang jährlich vom Werbe- und Förderkreis veranstaltet wurde. Bei Erfolg soll der "Marché Mediterrané" in den kommenden Jahren weitergeführt und ausgebaut werden. "Für dieses Jahr haben mir leider kurzfristig zwei Händler absagen müssen. Einer davon mit italienischen Spezialitäten", bedauert Rolf Kaus.

ist noch bis Samstag täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.