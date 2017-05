Waldshut-Tiengen Rückgang bei den Altpapiersammlungen: Vereine fürchten um ihre Einnahmen

Altpapiersammlungen bringen längst nicht mehr die Erlöse, wie vor zehn Jahren. Sportausschuss blickt besorgt in die Zukunft, denn die Sammlungen sind eine wichtige Einnahmequelle für die Vereine. Warum sich die Situation jetzt noch verschärft hat, lesen Sie hier.

Waldshut (tao) Sorgen machen sich der Waldshuter Sportausschusses und die Mitgliedsvereine über die wegbrechenden Einnahmen bei den Altpapiersammlungen, die sechs Mal jährlich durchgeführt werden. Während noch vor zehn Jahren pro Sammlung 140 Tonnen zusammenkamen, sind es heute im Durchschnitt nur noch 24 Tonnen. Bei der Hauptversammlung, die mit den Vereinsvorständen, Vertretern der Schulen und Oberbürgermeister Philipp Frank im Bootshaus stattfand, appellierte der Vorsitzende Frank Siebold an die Bevölkerung, weiterhin ihr Altpapier zu sammeln und für die Sammlung bereitzustellen. "Mit den Einnahmen unterstützen wir die Vereine, vor allem im Bereich der Jugendarbeit", sagte er.

Negativ habe sich die Einführung der Blauen Tonne ausgewirkt. Ein zusätzlicher Druck sei durch die jüngste Veröffentlichung des Landratsamtes entstanden, in der es hieß, dass künftig kein Papier mehr mitgenommen wird, das in Kartonagen verstaut ist. "Das ist für uns eigentlich gar kein Problem", so Siebold. "Wir sortieren die Kartonagen aus und liefern sie separat im Recyclinghof ab." Manfred Jehle, der die Sammlungen des Sportausschusses organisiert, erklärte: "Wenn sich dieser Trend fortsetzt, machen die Sammlungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht bald keinen Sinn mehr." Hinzu kamen zwei Schadensfälle an den Fahrzeugen, die sich negativ auf das Ergebnis auswirkten.

Großes Thema war auch die Sicherheit der Helfer, wobei der Fahrer die Hauptverantwortung trage. "Eigentlich sollte sich niemand während der Fahrt auf der Ladefläche aufhalten", so Jehle. "Das sind alles Sportler, die können nebenher laufen." Hingewiesen wurde auf schwere Unfälle, auch auf den tödlichen Unfall in Dogern. Abstriche sollen künftig beim Helferessen gemacht werden, da würde ein einfaches Vesper reichen. Insgesamt zog Frank Siebold aber eine positive Bilanz: "Wir leisten aktive Vereinsarbeit und bieten in unserer Stadt ein attraktives sportliches Angebot." Er dankte der Stadt und dem OB für ihre Unterstützung. Den Vereinen dankte er für ihre Toleranz, als die Chilbi-Halle mit Flüchtlingen belegt war. Anfang Oktober, beim Neustart in der renovierten Halle, seien in vielen Fällen Verbesserungen bei der Hallenbelegung erzielt und Leerstände aufgelöst worden.

Christiane Maier, am Landratsamt zuständig für die Hallenbelegung, wies auf die Einhaltung der Hallenordnung hin: "Wer mehrfach die Regeln verletzt, muss raus." OB Frank dankte für das Engagement, auch vor dem Hintergrund, dass die öffentliche Hand nicht mehr in der Lage sei, alles zu leisten.