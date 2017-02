Tiengen Rudi Etspüler ist 40 Jahre lang im Schuldienst  und das immer gerne

Das Kollegium der Realschule Tiengen richtet eine Feier mit Programmpunkten und Präsenten zum Anlass der 40-jährigen Dienstzeit von Lehrer Rudi Etspüler aus.

Seit 40 Jahren ist Rudi Etspüler im Schuldienst. Aus diesem Anlass fand an der Realschule Tiengen eine kleine Feier statt, bei der ihm seine Kollegen in Form von Programmbeiträgen und Geschenken ihre Glückwünsche überbrachten, schreibt die Realschule in einer Pressemitteilung.

Fast seine ganze Schullaufbahn hat Rudi Etspüler an der Realschule in Tiengen verbracht. Direkt nach seinem Referendariat in Grenzach-Wyhlen kam der gebürtige Tiengener bereits im Jahr 1982 an die Realschule. Er selbst sagt: „Ich war immer glücklich, hier sein zu können.“ Inzwischen unterrichtet er häufig schon die Kinder seiner früheren Schüler. Sein ältester ehemaliger Schüler ist jetzt 50 Jahre alt.

Viele kennen ihn noch aus dem Schwimmunterricht. Der begeisterte Sportlehrer war zehn Jahre lang Vorsitzender der Sportfachschaft und wirkte an der Organisation vieler Großveranstaltungen, wie den Bundesjugendspielen oder dem Sponsorenlauf für den Bau eines Beach-Volleyball-Platzes im Jahr 2016, mit. Mit seinen Schülern nahm er außerdem auch an zahlreichen Sportwettbewerben teil.

Für die Schule ist vor allem sein großes Engagement als Sicherheitsbeauftragter unverzichtbar. Neben dem Brandschutz sorgt er für die Beseitigung von Unfallgefahren jeglicher Art, auch für die Verkehrssicherheit der Jugendlichen. Darüber hinaus leitet er die Hausaufgabenbetreuung. Dass er neben allem Ernst aber auch Spaß versteht, stellt er als großer Fasnachtsliebhaber regelmäßig mit seinen ausgefallenen Verkleidungen an der Schulfasnacht sowie bei Rollenspielen und Sketchen in seinem Unterricht unter Beweis.