Waldshut Roller flieht vor Polizeikontrolle

Zwei Personen auf einem blauen Motorroller ohne Kennzeichen sind am Dienstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Laut Polizeiangaben war das Fahrzeug gege 18 Uhr aufgefallen, da der Roller mit hoher Geschwindigkeit und ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten von der Eschbacher Straße auf die B 500 fuhr. Anschließend bog der Motorroller nach links in Richtung Matthias-Claudius-Heim ab und konnte durch die Unterführung in Richtung Viehmarktplatz entkommen. Der Mitfahrer trug keinen Helm.

Der mutmaßliche Fahrer sei bereits zuvor bei einer Kontrolle beim Busbahnhof aufgefallen, er stand erkennbar unter Alkohol. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 22 Jahre alten Mann, der bereits in der Vergangenheit wegen gravierender Verkehrsverstöße aufgefallen war. Das Fahrzeug wurde später im Bereich Brucknerstraße/Lisztstraße aufgefeunden. Durch die rücksichtslose Fahrweise des Motorrollers dürften weitere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet worden sein. Diese Personen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut unter 07751/831 60 in Verbindung zu setzen.