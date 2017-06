Waldshut-Tiengen Rohrbrücke in Gurtweil soll im Herbst saniert werden

Die zurückgestellte Sanierung der Rohrbrücke in Gurtweil wird im Herbst in Angriff genommen. Im Haushalt stehen für die Sanierung 85 000 Euro bereit. Demnächst sollen die Arbeiten vergeben werden.

Gurtweil – Ortsvorsteherin Martina Schlosser informierte in der jüngsten Sitzung des Gurtweiler Ortschaftsrates, dass die Rohrbrücke, eine Fußgängerbrücke, die die Schlücht zwischen der Schlüchttalstraße und dem Gurtweiler Sportplatz überquert, im Herbst dieses Jahres saniert werden soll.

Die Brücke, die den Abwasserkanal aus Weilheim überdeckt, wurde Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts errichtet und 2015 wegen mangelnder Sicherheit gesperrt. Laut Marina Schlosser sind die statischen Berechnungen soweit fertig, sodass der Entwurfsplan in der nächsten Ortschaftsratssitzung vorgestellt werden kann. Im Juli sollen dann Ausschreibungen und Auftragsvergaben über die Bühne gehen. Marina Schlosser ist sich sicher, dass die Bauarbeiten noch vor dem ersten Frost des kommenden Winters beendet sein werden, und der Gurtweiler Sportplatz wieder auf kurzem Weg erreichbar sein wird.

Eigentlich war die Sanierung der Rohrbrücke bereits für das vergangene Jahr geplant, konnte aber im städtischen Haushaltsplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsplan für dieses Jahr sind Brückensanierung 85 000 Euro eingestellt. Weitere Kosten wird der Abwasserzweckverband Klettgau West übernehmen, dem die Gemeinde Weilheim für die Abwasserbeseitigung angeschlossen ist.

Wie wichtig die Brücke für Gurtweil ist, erläuterte Marina Schlosser. Sie verkürzt den Weg vom alten Teil Gurtweils zum Sportplatz deutlich. Wer zu Fuß zum Sportplatz gelangen will, muss während der Sperrung erhebliche Umwege – entweder über den Kreisel und durch den kleinen Park an der Schlücht, oder über die alte Brücke in der Pater-Jordan-Straße in Kauf nehmen. Dass die Brücke wieder gut frequentiert werden wird, zeigt sich allein schon daran, dass rund 100 Kinder und Jugendliche regelmäßig zum Training auf den Sportplatz kommen. Wichtig ist die Verbindung auch für die Vereine, Sportverein und Musikverein, die neben dem Sportplatz ihre Vereinsheime haben.

Schlosser: "Vor allem auch bei Festen wie dem Pfingstfest ist die kurze Verbindung über die Rohrbrücke von elementarer Bedeutung, da beim Sportplatz selbst kaum Parkplätze zur Verfügung stehen. Für die Vereine sind gute Besucherzahlen bei Festen und Sportveranstaltungen enorm wichtig."