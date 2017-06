Waldshut-Tiengen Ringmauergasse in Tiengen erhält neues Pflaster

Ringmauergasse in Tiengen erhält neues Pflaster

In der Ringmauergasse in Tiengen werden derzeit die Kanäle erneuert. Im Anschluss wird ein neues Pflaster verlegt. Die Arbeiten liegen im Zeitplan und gehen voraussichtlich bis Ende Oktober.

Tiengen (jbo) Die Bagger sind angerückt, Tiengens Ringmauergasse zwischen Storchenturm und Weihermattstraße ist aufgerissen. Eine Kanalerneuerung steht auf dem Programm des Tiefbauamtes der Stadt. Anschließend wird die Gasse neu gepflastert. Die Maßnahme befindet sich im Sanierungsgebiet der Altstadt Tiengen. Der Abschnitt der Ringmauergasse zwischen Weihermattstraße und Hauptstraße ist bereits saniert worden. Für den zweiten Bauabschnitt rechnet das Tiefbauamt nun mit Kosten von etwa 250 000 Euro.

Die Arbeiten begannen bereits am 6. Juni. Zunächst war die Weihermattstraße für eine Woche gesperrt, Autofahrer mussten einer Umleitung folgen. Nun arbeiten sich die Bagger in Richtung Storchenturm vor. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, bestätigt Rainer Fechtig vom Tiefbauamt. Dementsprechend würden die Kanalbauarbeiten voraussichtlich bis zum Schwyzertag, dem ersten Juli-Wochenende, abgeschlossen werden.

Ab Juli solle dann die Pflasterung in vier Abschnitten von je 30 bis 40 Metern erfolgen. „Die Sanierung eines Abschnitts dauert zirka drei Wochen, danach muss der Mörtel in den Fugen zwei Wochen aushärten“, erklärt Fechtig. Somit ergebe sich eine Bauzeit für die Pflasterung von zwölf Wochen – geplante Fertigstellung also Ende Oktober. Betroffenen Anliegern wird während der Sanierungsphase die Möglichkeit geboten, kostenlos auf dem Parkplatz Sulzerring zu parken.