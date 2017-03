Waldshut Rettungsaktion: Hirsch aus dem Allgäu findet im Wildgehege Asyl

Die Görwihler Jäger René Apel und Alexandra Brutsche haben einen verletzten Junghirsch aus dem Allgäu aufgepäppelt. Das auf den Namen Böckel getaufte Tier hat jetzt im Wildgehege in Waldshut Asyl gefunden und wird dort in das Rudel integriert.

Waldshut – Das Wildgehege in Waldshut hat einen neuen Bewohner bekommen: einen noch jungen Rothirsch, genannt „Böckel“, der eigentlich aus dem Allgäu stammt. Doch wie kam er hierher? Im vergangenen Jahr war Jäger René Apel, Gartenbauer aus Görwihl, bei Freunden zu einer Jagd im Allgäu eingeladen. Dort fanden Spaziergänger in einem betonierten Graben ein noch ganz kleines Rothirschkalb, das aus dieser Falle nicht ohne fremde Hilfe herauskam. Die Fußgänger nahmen das Tier mit und brachten es dem zuständigen Jäger. Da das Kalb nun mit Menschen in Berührung gekommen war, war auch klar, dass das Muttertier es nicht wieder annehmen würde. Denn Hirsche, aber auch Rehe beispielsweise, kümmern sich nicht mehr um ihre Jungen, wenn sie nach Mensch riechen.

Nachdem das Kalb kurzzeitig bei einem Bauern im Allgäu unterkam, erklärte sich René Apel bereit, das Tier mit zu sich nach Hause zu nehmen und aufzuziehen. So kam „Böckel“ nach Görwihl in den Hotzenwald. Doch das Kalb hatte sich die Läufe durch das Scharren im betonierten Graben stark verletzt und die Schalen (so heißen die Füße der Hirsche) entzündeten sich heftig. Der Tierarzt wurde gerufen und behandelte das Tier nach herkömmlicher Art. Dies führte aber nicht zum Erfolg, denn ein Hirsch unterscheidet sich von Kühen und anderen Nutztieren.

René Apel fragte um Rat bei Alexandra Brutsche, Jägerin aus Görwihl. Sie zieht öfter Tiere auf und gliedert diese im Wildgehege ein. Sie versuchte eine Behandlung sowohl mit alternativen Heilmethoden, wie auch mit Mitteln aus der Schulmedizin und stellte ein Behandlungskonzept zusammen, das der Natur am meisten entgegenkam. Die Behandlung durch René Apel und Alexandra Brutsche führte schließlich zum Erfolg. Mit Liebe und viel Geduld wurden die Verletzungen an den Läufen ausgeheilt.

Nun sind Hirschkälber noch klein und niedlich, ausgewachsene Hirsche dagegen brauchen wesentlich mehr Platz. Und so stellte sich irgendwann die Frage, was aus „Böckel“ werden soll. In der freien Natur hat ein von Menschen aufgezogenes Wildtier keine Chance zu überleben, Auswildern kam also nicht in Frage.

Und so wurde der Kontakt zum Wildgehege in Waldshut hergestellt. Hubert Rossa, Mitarbeiter des Wildgeheges, kennt sich mit Wildtieren gut aus, seien es Hirsche, Uhus oder auch Wildschweine. Die Integration eines neuen Tieres in ein bestehendes Rudel ist nicht so einfach, wie Hubert Rossa weiß: „Es kommt immer darauf an, ob die neuen Tiere vom Rudel akzeptiert werden oder auch nicht. Deshalb müssen wir abwarten. Böckel ist jetzt schon seit ein paar Wochen da, man muss sehen, wie er mit den anderen zurechtkommt.“