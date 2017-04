Waldshut-Tiengen Renovierungspläne für Christuskirche: Das Gotteshaus in Tiengen soll einladender werden

Die evangelische Christuskirche in Tiengen soll heller und freundlicher werden. Die geplanten Renovierungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 270 000 Euro.

Tiengen – Die evangelische Christuskirche in Tiengen soll heller und freundlicher werden und im Altarraum bauliche Mängel beseitigt werden. Für die geplanten Renovierungs- und Umbaumaßnahmen sind rund 270 000 Euro veranschlagt. Kernpunkte sind eine neue, variabel einstellbare Beleuchtung innen wie außen und das Entfernen von „Stromfressern“ wie Scheinwerfern. Das dunkle, schwer wirkende Innengewölbe und die Empore sollen in Weiß und hellen Grau gestrichen werden. Der Boden neue, hellmelierte Fliesen bekommen und zuvor Unebenheiten im Altarraum beseitigt werden.

Außerdem soll ein Kirchencafé eingerichtet werden. „Eine einladende, offene, freundliche Kirche ist das Ziel“, so Pfarrer Rainer Stockburger. Er wird zwar die Baumaßnahmen nicht verfolgen können, weil er wie bekannt, Tiengen verlässt, er hat aber maßgeblich bei den Planungen mitgewirkt.

Das Kirchencafé, das im Kirchengemeinderat bereits Zustimmung gefunden hat, liegt ihm besonders am Herzen. Hierfür sollen im hinteren Bereich der Kirche rechts und links vier Bänke entfernt werden, so dass Schränke und Regale Platz finden, in denen Geschirr, die Kaffeemaschine und eventuell auch Bücher Platz finden. Klappstühle und kleine Stehtische sollen bereitstehen. „Wir wollen die Gemeinschaft, das Miteinander stärken, wer Lust hat kann nach den Gottesdiensten noch in dem Café verweilen“, so Pfarrer Stockburger. Es gibt schon hin und wieder „Café-Treffen“ in der Christuskirche mit Stehtischen im Mittelgang, allerdings ist hierfür der Aufwand recht groß, weil das Benötigte aus dem Gemeindehaus geholt werden muss.

Noch steht für die Renovierungsmaßnahmen die Genehmigung des Oberkirchenrats der Landeskirche aus, aber die Pläne von Architekt Thomas Oeldenberger liegen bereits vor, ebenso ein solider Finanzierungsplan.

Mit Spenden, bereits seit Jahren gebildeten Rücklagen und einer überschaubaren Kreditaufnahme seitens der Christusgemeinde sowie mit Mitteln der Landeskirche kann das Vorhaben finanziert werden. Pfarrer Stockburger rechnet damit, dass noch dieses Jahr mit den Arbeiten begonnen wird und wenn alles nach Plan läuft, sie rund zwei Monate dauern. Er freut sich schon jetzt, wenn die Christuskirche in neuem Glanz erstrahlt und er bei entsprechenden Feierlichkeiten als Gast ein Grußwort sprechen kann.