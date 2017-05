WaldshutTiengen Reitverein Tiengen ist bereit für das große Pfingstreitturnier

Der Reitverein Tiengen freut sich auf das dreitägige Pfingstreitturnier, das vom 3. bis 5. Juni stattfindet. Erwartet werden 250 Starter mit über 500 Pferden. Fast 1000 Starter sind gemeldet. Was Sie über das Turnier wissen müssen, erfahren Sie hier.

Tiengen – Allmählich herrscht rege Betriebsamkeit auf der Reitanlage an der Wutach. Der Reiterverein Tiengen richtet alles her für das dreitägige Pfingstreitturnier von Samstag bis Montag. Dafür braucht es, wie an den drei Turniertagen, die fleißigen Helfer des Vereins. Sie sind bereits seit Tagen damit beschäftigt, die nötigen Arbeiten zu erledigen. Alles muss perfekt sein, wenn am Samstagmorgen die ersten Reiter mit ihren Pferden und Transportern auf das Gelände fahren. Der Reiterverein erwartet, Stand heute, 250 Reiter mit mehr als doppelt so vielen Pferden, die sich an drei Tagen in 27 Prüfungen im Dressurviereck und im Springreitparcours messen. Fast 1000 Starts sind bisher gemeldet.

Die Vorbereitungen für das große Reitturnier des RV Tiengen beginnen nicht erst in der Woche davor. "Nach dem Turnier, heißt vor dem Turnier", lautet die Devise. Und schon Ende des Jahres müssen RV-Vorsitzende Kirsten Steidel und ihr Team die ersten Details planen. Anfang des Jahres müssen die Ausschreibungen raus, Richter müssen bestellt und Helfer eingeteilt werden.

Die Monate und Wochen bis zum großen Ereignis vergehen schnell. Die heiße Phase beginnt dann eine Woche vor dem Turnier. Springreitparcours und Dressurplatz müssen hergerichtet, Tribüne, Fest- und Stallzelt, Richterturm, Anzeigetafel aufgebaut und Hindernisse herangeschafft werden. Froh ist der Verein darüber, dass die Plätze dank der Stadt in bestem Zustand sind. Wasser könnte in diesem Jahr entscheidend sein, wenn es weiter so trocken und heiß bleibt.

Während die einen die letzten Arbeiten erledigen, bereitet Parcourschef Embert Lüber bereits die ersten Springprüfungen vor, damit es am Samstag pünktlich um 9.30 Uhr losgehen kann. Das Gleiche gilt für den Dressurplatz, wo am Samstag zeitgleich die erste Prüfung startet. Alles läuft Hand in Hand. Vieles ist schon Routine. Doch ist die Vorbereitungszeit für die Tiengener Reiter immer wieder spannend und aufregend. Bis schließlich alles steht.

Kirsten Steidel und ihr Helferteam dürfen sich eine kurze Verschnaufpause gönnen, bis es losgeht. Als Turnierleiterin stehen ihr die Routiniers Klaus Laniado und Rudi Etspüler zur Seite. Laniadio ist schon ein "alter Hase" im Geschäft, ein Dressur-Fachmann. Etspüler weiß, was im Springreitparcours zu tun ist. Externe Helfer leisten vor allem den Parcoursdienst. Mithilfe der Sponsoren, ohne die so ein Turnier nicht machbar ist, können wieder fast 9000 Euro an Preisgeldern ausbezahlt werden. Das S-Springen am Montag ist alleine mit 2000 Euro dotiert.

Zum Turnier

Die Springprüfungen des dreitägigen Pfingstreitturniers des Reitervereins Tiengen beginnen am Samstag, 9 Uhr, Sonntag und Montag jeweils 8.30 Uhr. Die Dressurprüfungen beginnen am Samstag, 9.30 Uhr, Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 9 Uhr. 27 Prüfungen stehen auf dem Plan. Höhepunkt ist das S-Springen am Montag (Beginn: 15 Uhr).