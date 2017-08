Waldshut-Tiengen Reitanlage in Tiengen in neuen Händen: Gustav und Manuela Bauer seit 1. August Pächter

Reitanlage in Tiengen in neuen Händen: Gustav und Manuela Bauer seit 1. August Pächter

Gustav und Manuela Bauer sind seit 1. August Pächter der Reitanlage. Unterstützt werden sie von ihren Töchtern Selina und Nadine. Kirsten Steidel, Vorsitzende des Reitervereins Tiengen, freut sich über die Zusammenarbeit mit den Bauers.

Tiengen – Ab sofort ist auf der Tiengener Reitanlage wieder richtig viel los: Gustav und Manuela Bauer betreiben seit 1. August als neue Pächter die Anlage. Unterstützt werden sie von ihren Töchtern Selina und Nadine. Rund ein Jahr lang hatte der Reiterverein nach dem Weggang von Roman Waldner nach einem Nachfolger gesucht und die pächterlose Zeit soweit als möglich, in Eigenregie überbrückt.

„Es ist schön, dass wieder Betrieb ist und für die Kinder Ferienkurse stattfinden“, freut sich Kirsten Steidel, Vorsitzende des Reitervereins Tiengen, über die Zusammenarbeit mit den Bauers. Bis zum Ende der Sommerferien beginnt noch jede Woche ein einwöchiger Kurs sowohl für Anfänger als auch geübte Reiter.

Gustav und Manuela Bauer sind erfahrene Springreiter. Gustav Bauer war in den 70er Jahren Mitglied der Nationalmannschaft der deutschen Springreiter, war zweimaliger baden-württembergischer Meister und gewann den großen Preis von Deutschland 1972 in Berlin. Manuela Bauer ist ebenfalls eine erfahrene Turnierreiterin und die Töchter Selina und Nadine reiten ebenfalls Turniere. Die Familie kommt aus Donaueschingen-Neudingen und betrieb dort 35 Jahre lang das Reitercentrum Gustav Bauer.

Weil die Eigentümer für Teile der Anlage Eigenbedarf anmeldeten, hatten sie sich nach was Neuen umgeschaut. Auf einem Turnier in Freiburg erfuhren sie von der freien Pächterstelle in Tiengen. Sie kannten die Reitanlage an der Wutach bereits von Teilnahmen bei Pfingstreitturnieren und zögerten nicht lange. „Die große Halle und zwei wunderschöne Plätze für Springen und Dressur, das ist schon außergewöhnlich und luxuriös“, hebt Manuela Bauer die gute Ausstattung der Tiengener Reitanlage hervor. Sie und ihr Mann unterrichten Springen und Dressur und die Töchter bieten für die Jüngsten Ponyreiten an. Sowohl Freizeit- wie Turnierreiter sind der Familie Bauer willkommen. Sie versprechen, jeden, der Turniere reiten will, zu fördern und zu unterstützten. Umgezogen ist die Familie Bauer mit insgesamt 30 Pferden, 18 davon sind eigene Schulpferde. Sie haben auch schon Ideen für neue Angebote. Bereits kommenden Winter möchten sie einen Dressur- und Springlehrgang anbieten mit einem bekannten, namhaften Reiter als Kursleiter.

Reiterverein und Termine

Der Reiterverein Tiengen wurde 1926 gegründet, Vorsitzende ist Kirsten Steidel. Seine Reitanlage an der Wutach in der Berliner Straße 10 umfasst eine Reithalle mit 20 x 40 Metern und einen Spring- und einen Dressurplatz von jeweils 20 x 60 Metern. Rund 30 Pferde können untergestellt werden, zusätzlich einige Ponys.

Termine: Bis Ferienende beginnen noch jeden Montag einwöchige Kurse. Auskünfte und Anmeldungen unter der Telefonnummer 0152/34 39 62 04 (Manuela Bauer). Am 10. September, beim Familiensonntag in Wutöschingen, wird Selina Bauer Ponyreiten anbieten. Vom 14. bis 15. Oktober veranstaltet der Reiterverein ein Jugendturnier.