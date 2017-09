Waldshut Regierungspräsidium muss Planung für Waldshuter A-98-Abschnitte an staatliche Gesellschaft abgeben

Bei der A 98 setzt das Verkehrsministerium auf Beschleunigung. Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium, erklärte bei einem Besuch am Hochrhein, dass das Ministerium dem Regierungspräsidium die A 98-Planungsabschnitte bei Waldshut entzogen hat. Die Planung übernimmt die Deges GmbH, eine Gesellschaft von Bund und Ländern. Was das für die Abschnitte 8 und 9 bedeutet, lesen Sie hier.

Waldshut – In die Autobahnfrage bei Waldshut kommt endlich wieder Bewegung. Das Landverkehrsministerium wird die Planungsarbeit an den A 98-Abschnitten 8 und 9 ab sofort wieder aufnehmen lassen. Das sagte Ministeriumsvertreter Uwe Lahl bei seinem Besuch. Als Ministerialdirektor ist Uwe Lahl der ranghöchste Beamte im Verkehrsministerium und steht damit direkt unter Minister Winfried Hermann. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten und verkehrspolitischen Sprechers der CDU-Fraktion im Landtag, Felix Schreiner, war er an den Hochrhein gekommen, um mit Landrat Martin Kistler, Bürgermeistern und politischen Vertretern der Region über die Hochrheinautobahn zu sprechen. „Auch wenn dieser Termin kurz vor der Bundestagswahl stattfindet: Es ist kein Wahlkampftermin. Ich habe schon im Februar um ein solches Gespräch beim Ministerium gebeten“, so Schreiner.

Im Anschluss an das Treffen, an dem neben Schreiner auch Landrat Martin Kistler, die Bürgermeister mehrerer Hochrheingemeinden sowie weitere Kommunalpolitiker teilnahmen, sagte Lahl vor der Presse, das Ministerium habe die A 98-Planungsabschnitte bei Waldshut dem Regierungspräsidium Freiburg entzogen. Die weitere Planung für den Abschnitt Hauenstein-Tiengen werde die Deges GmbH übernehmen. Die Deges ist eine Gesellschaft, die dem Bund und zwölf Bundesländern, unter anderem Baden-Württemberg, gehört. Zweck der Gesellschaft ist der Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen.

Die GmbH soll für die nach Lahls Worten mittlerweile „historischen Trassen bei Waldshut“ neue Grundlagen ermitteln und darauf neue Planungen aufbauen. Lahl: „Wir wollen nicht mehr länger warten, sondern alles tun, damit die Lücken geschlossen werden:“ Der Ministerialdirektor räumte ein, dass sich die A 98-Planungen schon zu lange hinzögen, verwies aber gleichzeitig auf die schwierigen und komplexen Genehmigungsverfahren bei solchen Infrastrukturprojekten. Gleichwohl setze das Ministerium in der A 98-Frage jetzt auf Beschleunigung. Dies war auch der Hauptgrund, die Planungen vom Regierungspräsidium abzuziehen und sie an die staatliche Deges GmbH zu geben. Lahl versprach den Fortschritt zu kontrollieren und jedes Jahr einmal den Hochrhein zu besuchen.

Felix Schreiner begrüßte die Entscheidungen des Verkehrsministeriums und sprach von einem „guten Tag“ für den Hochrhein. Er regte einen Projektbeirat aus Akteuren der Region an. Die Leitung könne beim Landratsamt liegen, so Schreiner. Zweck dieses Beirates sei es, alle Einzelaktionen zur A 98 zu bündeln und zu koordinieren. Landrat Martin Kistler sagte angesichts des Besuches: „Heute scheint wieder das eine und das andere erreichbar.“ Kistler freute sich über das Bekenntnis des Ministerialdirektors und wertete es als Bekenntnis des Ministeriums.

