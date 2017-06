Waldshut-Tiengen Regen ist der Feind der Papiertüte

Papiertüten sind in Waldshuter Supermärkten überall verfügbar, um Einkäufe darin zu verstauen. Aber Vorsicht, wenn auf dem Heimweg ein Wolkenbruch herabstürzt und der Regen die Tüte aufweicht.

Für meine Großmutter war es keine Frage, wie die täglichen Einkäufe vom Geschäft nach Hause zu transportieren waren: in einer stabilen Einkaufstasche und zu Fuß. Plastiktüten lehnte sie aus Prinzip ab, Papiertüten wurden nur auf dem Markt akzeptiert, etwa zur Aufnahme von kleinteiligen Nahrungsmitteln wie Pilzen. Die Einkaufstasche diente auf Bahnreisen auch als Aufbewahrungsort für Obst, belegte Brote, Getränke und Papierservietten oder im Haus zum Transport von Sprudelflaschen aus dem Keller in die Küche. Die Umweltbewussten unter uns bücken sich heute im Supermarkt an der Kasse nach den Papiertüten oder führen für den Transport der Einkäufe eine Klappbox mit sich. Die Papiertüten sind stabil und halten auch gut gefüllt einen Fußmarsch aus. Vorausgesetzt, das Material bleibt trocken. Die ungünstigste Kombination für Einkäufer ist Wolkenbruch mit Zeitknappheit, sonst könnte man einfach unter einem Dach auf eine Regenpause warten. Den Regenschirm aufgespannt und konzentriert im Slalom die Pfützen passiert, kann es vorkommen, dass man der Papiertüte nicht die Aufmerksamkeit schenkt, die sie in einer solchen Situation unbedingt braucht. Sonst schlägt der Regen nicht nur gegen die Hosenbeine, sondern auch gegen die Tüte. Die Festigkeit geht baden, der Boden löst sich, und der Einkauf glitscht nach unten durch. Am besten fährt man mehrgleisig und schafft zusätzlich zur Schönwettertüte einen Stoffbeutel oder eine Einkaufstasche an, beides ganz-, mehrjährig und vielseitig verwendbar.

